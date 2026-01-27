彰化七選區綠營人選喬不攏 陳似梅連署召開臨時執委會29日民調有變數

民進黨彰化縣議員第七選區原預計提名2席，目前完成登記的有現任議員李俊諭、前議員江熊一楓，以及前縣議員黃盛祿之妻陳似梅。民進黨彰化縣黨部昨日進行協調，但三方皆不退讓，原定於29日晚間舉行民調初選。但陳似梅今天透過執委會連署書要求召開臨時執委會，已達法定門檻，民調是否照常舉行恐有變數。

江熊一楓因捲入助理費案被羈押，在看守所內仍完成登記，陳似梅陣營質疑「被關在裡面」如何參選，今天並向彰化地檢署提出偽造文書告訴，同時申請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業。

對此，民進黨彰化縣黨部表示，經執委會充分討論後，江熊一楓具備參選資格。黨部指出，認定有效主要依據江熊一楓兩位律師事務所函文及地檢署正式公文，並確認有親簽切結書。至於陳似梅今日提告一案，黨部表示尚未接獲司法機關任何通知資料，將尊重並配合司法程序。

此外，陳似梅今日下午緊急向執委會提出連署，縣黨部表示，因連署人數超過法定三分之一門檻（17名執委中達門檻），可能在明天召開臨時執委會討論，但目前尚不知討論內容與結果。縣黨部強調，現階段仍維持29日民調初選安排，一切均依黨規程序進行，絕無偏袒任何參選人。