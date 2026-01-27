藍營新北市長人選是誰？新北議長蔣根煌：會贏的出線
國民黨新北市長人選預計本周前完成協調，有意願的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將碰面。地方擔憂若無法好好協調恐釀分裂，新北市議會議長蔣根煌今天受訪直呼「不會啦」，黨部持續協調溝通中，重點要贏得2026選舉，黨部內部都有持續掌握民調，民調高、會贏的人會出來。
本次國民黨新北市長人選由地方黨部主導協調，主委黃志雄日前表示，本月底前完成協調，2月中前就會確定人選。
由於人選未定，基層焦慮，新北市長侯友宜日前受訪說「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，會按照既有時間、節奏、程序團結往前走。
