快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

藍營新北市長人選是誰？新北議長蔣根煌：會贏的出線

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議長蔣根煌（左）。(本報資料照片)
新北市議長蔣根煌（左）。(本報資料照片)

國民黨新北市長人選預計本周前完成協調，有意願的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將碰面。地方擔憂若無法好好協調恐釀分裂，新北市議會議長蔣根煌今天受訪直呼「不會啦」，黨部持續協調溝通中，重點要贏得2026選舉，黨部內部都有持續掌握民調，民調高、會贏的人會出來。

2026九合一選舉

本次國民黨新北市長人選由地方黨部主導協調，主委黃志雄日前表示，本月底前完成協調，2月中前就會確定人選。

由於人選未定，基層焦慮，新北市長侯友宜日前受訪說「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，會按照既有時間、節奏、程序團結往前走。

民調 國民黨

延伸閱讀

營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

相關新聞

藍營新北市長人選是誰？新北議長蔣根煌：會贏的出線

國民黨新北市長人選預計本周前完成協調，有意願的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然將碰面。地方擔憂若無法好好協調恐釀分...

家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

正爭取國民黨下屆縣長提名的宜蘭縣議長張勝德今天遭爆家族營造及建設公司長年承包縣內公共工程，且不斷追加預算，有利益未迴避、...

民進黨彰化縣議員北斗區初選爆爭議 同黨同志提告

彰化縣民進黨黨內初選紛爭再起，前縣議員黃盛祿今天偕欲參選第7選區議員的妻子陳似梅到彰化地檢署提告同區欲參選的前縣議員江熊...

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟...

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延...

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。