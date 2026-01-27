快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

聽新聞
0:00 / 0:00

家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議長張勝德被爆家族營造公司長年承包縣內公共工程，多項辦理追加。他今天回應，都依採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影。本報資料照片
宜蘭縣議長張勝德被爆家族營造公司長年承包縣內公共工程，多項辦理追加。他今天回應，都依採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影。本報資料照片

正爭取國民黨下屆縣長提名的宜蘭縣議長張勝德今天遭爆家族營造及建設公司長年承包縣內公共工程，且不斷追加預算，有利益未迴避、低價搶標問題。張今天回應，一切合乎政府採購法規定，可以接受審視，不應該捕風捉影；黨內競爭對手、立委吳宗憲認為，若能證明追加合理，不會有太大問題。

2026九合一選舉

鏡周刊報導，張勝德家族的俊貿營造從2013年到2025年承包縣內公共工程近60億元，2019年起，包括宜5線、宜4線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭與羅東兩個轉運站，6項公共工程全數變更設計，追加總金額約2.48億元。

周刊質疑，張勝德的父親張建榮於2003至2014年、2019年至2022年擔任宜蘭縣議長，2022年退休交棒給張勝德，又當選議長，議會有刪減預算的權力，引發未利益迴避的質疑。

張勝德今天受訪時表示，公共工程追加預算有嚴謹程序，不是廠商說追加就能追加，一般都是因為動工後發現有些狀況不符現況才會辦理變更設計，這部分應由媒體向主辦單位查證說明。

他表示，公部門採購案不可能「用談的」，不管最有利標或最低標，家族公司都是計算成本後出價，一切都須合乎採購規定。他認為，業者都是戰戰兢兢完成公共工程，過程都可以接受審視，選舉應該回歸政見發表，他無法接受這種捕風捉影的方式，會傷害為地方努力的廠商。

張勝德與吳宗憲爭取黨內提名，預計2月底全民調。吳宗憲今天被問到此事，指出公共工程本來偶爾就有一些預算追加，不等於就是於法不合，只要業者能提供資料證明預算追加合理，不會有太大的問題。

宜蘭礁溪國小地下停車場由俊貿營造承包，2022年8月完工啟用。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭礁溪國小地下停車場由俊貿營造承包，2022年8月完工啟用。圖／宜蘭縣政府提供

公共工程 張勝德 宜蘭

延伸閱讀

曹西平誤會遭他封殺！吳宗憲悄赴靈堂「聊天和解」

獨／和辛龍在典Lu婚宴破冰重聚！吳宗憲親曝私下真實互動

吳宗憲證婚放話拿大紅包有條件 要陳漢典Lulu「一輩子不變」

吳宗憲自嘲沒資格當證婚人 被問200萬禮金笑罵「來追債的嗎」

相關新聞

家族公司遭爆長年承攬縣內工程60億 宜蘭縣議長：可受審視

正爭取國民黨下屆縣長提名的宜蘭縣議長張勝德今天遭爆家族營造及建設公司長年承包縣內公共工程，且不斷追加預算，有利益未迴避、...

民進黨彰化縣議員北斗區初選爆爭議 同黨同志提告

彰化縣民進黨黨內初選紛爭再起，前縣議員黃盛祿今天偕欲參選第7選區議員的妻子陳似梅到彰化地檢署提告同區欲參選的前縣議員江熊...

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟...

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延...

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。...

高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。