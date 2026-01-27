徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調2次協調會根本無桌可拍，而2023年徐爭取立委黨內提名時獲林為洲大器禮讓、無任何承諾。

藍營竹縣長初選戰況激烈，據黨內人士透露，徐欣瑩在全民調上有一定優勢，但黨主席鄭麗文已定調採取7成民調、3成黨員投票的「73制」，讓徐欣瑩備感不滿，先前協調時更是情緒激動，還幾度拍桌；且2023年徐欣瑩、林思銘參選立委時，雙雙在國民黨提名會議中承諾不選縣長，如今卻出爾反爾。

對於「拍桌」說法，徐世勳今指出，第1次協調他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，更何況現場都是黨籍大佬及長輩，怎麼會拍桌？第2次協調徐欣瑩還是和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，根本無桌可拍。

徐世勳強調，更重要的是2次協調時，黨內尚未提出初選機制要採「73制」，主席鄭麗文也未提及此方案，既然73制還沒出現，哪來為73制拍桌？若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，顯然不合理。

至於徐欣瑩承諾不選縣長一事，徐世勳表示，徐欣瑩在2023年爭取立委黨內提名時，情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件，「根本沒有什麼承諾或交換」。

徐欣瑩也曾詢問林思銘何時有這個會議？林思銘也表示沒有印象。徐世勳強調，在此背景下，黨內人士所謂「徐欣瑩、林思銘均曾承諾不選縣長」的說法「根本沒有依據」，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。