快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調2次協調會根本無桌可拍；2023年徐爭取立委黨內提名時獲林為洲大器禮讓、無任何承諾。圖／報系資料照
國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調2次協調會根本無桌可拍；2023年徐爭取立委黨內提名時獲林為洲大器禮讓、無任何承諾。圖／報系資料照

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調2次協調會根本無桌可拍，而2023年徐爭取立委黨內提名時獲林為洲大器禮讓、無任何承諾。

2026九合一選舉

藍營竹縣長初選戰況激烈，據黨內人士透露，徐欣瑩在全民調上有一定優勢，但黨主席鄭麗文已定調採取7成民調、3成黨員投票的「73制」，讓徐欣瑩備感不滿，先前協調時更是情緒激動，還幾度拍桌；且2023年徐欣瑩、林思銘參選立委時，雙雙在國民黨提名會議中承諾不選縣長，如今卻出爾反爾。

對於「拍桌」說法，徐世勳今指出，第1次協調他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，更何況現場都是黨籍大佬及長輩，怎麼會拍桌？第2次協調徐欣瑩還是和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，根本無桌可拍。

徐世勳強調，更重要的是2次協調時，黨內尚未提出初選機制要採「73制」，主席鄭麗文也未提及此方案，既然73制還沒出現，哪來為73制拍桌？若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，顯然不合理。

至於徐欣瑩承諾不選縣長一事，徐世勳表示，徐欣瑩在2023年爭取立委黨內提名時，情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件，「根本沒有什麼承諾或交換」。

徐欣瑩也曾詢問林思銘何時有這個會議？林思銘也表示沒有印象。徐世勳強調，在此背景下，黨內人士所謂「徐欣瑩、林思銘均曾承諾不選縣長」的說法「根本沒有依據」，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。

徐世勳表示，黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。他強調，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序「只希望有公平的初選」，對於被貼上「拍桌」或「先前已承諾」等標籤，盼藉由公開說明還原現場與時序，讓社會大眾了解事情全貌。

徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。圖／報系資料照
徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。圖／報系資料照

徐欣瑩 林思銘 全民調 陳見賢

延伸閱讀

竹縣長初選藍爆內亂 徐欣瑩聲明曝光：嚴正籲鄭麗文比照綠全民調

籲竹縣採全民調初選…徐欣瑩：民進黨可以 國民黨不行？

竹縣長藍初選民調7成黨員3成 徐欣瑩喊不公陳見賢稱依黨規定辦理

竹縣長藍營今再度協調 陳見賢獲民眾擁抱打氣、徐欣瑩揮手致意

相關新聞

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。...

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟...

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延...

高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許...

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

美麗島電子報昨發布最新的台中市長選舉民調，將代表民進黨出戰的立委何欣純落後潛在對手立法院副院長江啟臣14%，領先立委楊瓊...

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。