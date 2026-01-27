從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（左）繼上周前往台南市議會拜會後，今則前往台南市政府向市長黃偉哲（右）請益。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左）繼上周前往台南市議會拜會後，今則前往台南市政府向市長黃偉哲（右）請益。記者萬于甄／攝影

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延續性，期盼能達成「一棒接一棒，棒棒是強棒」的目標，黃偉哲也強調，將持續蒐集地方需求反映給陳亭妃，確保市政建設不停歇。

陳亭妃繼上周前往台南市議會拜會商談黨內整合後，今早藉由出席消防局消防救護車及救災設備捐贈儀式契機，與市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、郭清華、陳碧玉、蔡秋蘭等人陪同，一起向黃偉哲請益。

陳亭妃表示，台南城市治理有其脈絡，從賴清德總統時任市長期間打下的堅實基礎，到黃偉哲市長接棒後的深耕努力，中央與地方通力合作，已為台南累積許多珍貴的建設成果，未來施政重心將著重把現有中央與地方努力的「點、線、面」建設，進行全面串聯。

她也承諾，未來若有機會接棒，將致力把既有優良基石擴張，將施政能量極大化，而今天的請益更是為探討如何更精準地銜接現有政務，確保市政在轉換過程中不停滯，讓台南市民能持續享有高品質的公共服務。

黃偉哲則回顧台南多年來「綠色執政」歷程，包含從早期陳唐山、蘇煥智、賴清德、代理市長李孟諺，直至他接手，歷任民進黨籍市長共同建立「品質保證」施政招牌；黃偉哲強調，在剩餘11個月任期中，將持續蒐集地方需求並反映給陳亭妃交流，確保市政建設不停歇。

黃偉哲指出，陳亭妃擁有長達28年的民代資歷，憑藉深厚的基層實力與中央經驗，是接棒帶領台南繼續前行的優秀人選，且身為黨員，有責任確保這份執政精神與服務能量能持續傳遞，對贏得未來選戰也有高度信心。

民進黨立委陳亭妃（左六）獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益台南市長黃偉哲（右六）。記者萬于甄／攝影
民進黨立委陳亭妃（左六）獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益台南市長黃偉哲（右六）。記者萬于甄／攝影

陳亭妃 黃偉哲

