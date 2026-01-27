快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
志在角逐下屆台中市長的立法院副院長江啟臣表示，目前還沒收到黨中央第二次協調會的通知。記者陳敬丰／攝影
志在角逐下屆台中市長的立法院副院長江啟臣表示，目前還沒收到黨中央第二次協調會的通知。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。日前傳出黨中央2月6日將開第二次協調會，江啟臣今天被問及此事，表示「現在還不知道下一次什麼時候」，沒有收到正式通知。

2026九合一選舉

江啟臣今天出席台中新丁粄節記者會，會中被媒體問及「下次協調會想表達哪些意願」，他回應「我現在還不知道下一次什麼時候」；媒體追問，還沒有收到確定的時間地點通知？江回答，他不知道，目前沒有收到正式通知。

楊瓊瓔昨天也表示，沒有接獲2月6日要第二次協調的通知。

日前有消息傳出，國民黨中央2月6日舉辦第二次協調。台中市長盧秀燕也表示，8年前她與江啟臣的黨內初選公布時間是2月19日，如果第二次協調不能成功，希望黨中央盡快辦理初選，不要超過8年前的時間點。

江啟臣 楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

台美關稅協議在野黨將「嚴審」引焦慮　江啟臣：行政院趕快送文本

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

國民黨台中市長提名 江啟臣楊瓊瓔待第2次協調

相關新聞

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。...

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟...

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延...

高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許...

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

美麗島電子報昨發布最新的台中市長選舉民調，將代表民進黨出戰的立委何欣純落後潛在對手立法院副院長江啟臣14%，領先立委楊瓊...

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。