高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位
國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許崑源助理的許雅敏及現任里長黃裕庭積極搶進，藍營選將在前金、新興及苓雅選區競爭激烈。
2026九合一選舉
高市議員第八選區（前金、新興及苓雅）應選五席議員，現有許采蓁（國）、黃紹庭（國）、黃文益（民）、郭建盟（民）、湯詠瑜（民），國民黨兩席、民進黨三席。
2022年高市議員選舉，國民黨在前新苓選區提名黃紹庭、許采蓁及陳若翠三席，黃、許順利當選，陳連任失利。2026選舉，陳若翠轉戰局第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹），新人黃裕庭、許雅敏宣布參選。民進黨部分，尚無新人爭取提名，現任3人穩扎穩打。
國民黨前新苓選區有三席提名空間，黃紹庭陷入官司爭議，黨部冷處理，未來是否提名變數大，但另有苓雅區仁政里長黃裕庭跟隨柯志恩出席公開活動，爭取國民黨提名。另一新人許雅敏以無黨籍參選，不過她曾經擔任前議長許崑源辦公室主任，本月24日成立服務處，議員曾麗燕及前議員吳益政皆到場，積極搶攻許崑源之女許采蓁票倉。
民進黨高雄市長初選落幕，緊接著將是議員初選登場，各選區新人積極爭取選民支持。在民進黨壓力下，國民黨預計下月底公布第一波無爭議選區市議員提名，藍綠基層選戰開始進入熱戰。
