快訊

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曾任前議長許崑源助理的陳雅敏（左）宣布參選第八選區議員，在服務處成立日，議員曾麗燕（右）現身相挺。圖／取自陳雅敏臉書
曾任前議長許崑源助理的陳雅敏（左）宣布參選第八選區議員，在服務處成立日，議員曾麗燕（右）現身相挺。圖／取自陳雅敏臉書

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許崑源助理的許雅敏及現任里長黃裕庭積極搶進，藍營選將在前金、新興及苓雅選區競爭激烈。

2026九合一選舉

高市議員第八選區（前金、新興及苓雅）應選五席議員，現有許采蓁（國）、黃紹庭（國）、黃文益（民）、郭建盟（民）、湯詠瑜（民），國民黨兩席、民進黨三席。

2022年高市議員選舉，國民黨在前新苓選區提名黃紹庭、許采蓁及陳若翠三席，黃、許順利當選，陳連任失利。2026選舉，陳若翠轉戰局第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹），新人黃裕庭、許雅敏宣布參選。民進黨部分，尚無新人爭取提名，現任3人穩扎穩打。

國民黨前新苓選區有三席提名空間，黃紹庭陷入官司爭議，黨部冷處理，未來是否提名變數大，但另有苓雅區仁政里長黃裕庭跟隨柯志恩出席公開活動，爭取國民黨提名。另一新人許雅敏以無黨籍參選，不過她曾經擔任前議長許崑源辦公室主任，本月24日成立服務處，議員曾麗燕及前議員吳益政皆到場，積極搶攻許崑源之女許采蓁票倉。

民進黨高雄市長初選落幕，緊接著將是議員初選登場，各選區新人積極爭取選民支持。在民進黨壓力下，國民黨預計下月底公布第一波無爭議選區市議員提名，藍綠基層選戰開始進入熱戰。

國民黨高雄市第八選區有黃紹庭（左）及許采蓁（中）兩席議員，黃紹庭受官司影響，是否爭取連任仍是未知數。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市第八選區有黃紹庭（左）及許采蓁（中）兩席議員，黃紹庭受官司影響，是否爭取連任仍是未知數。記者徐白櫻／攝影
高雄市苓雅區仁政里里長黃裕庭（右）爭取國民黨高市議員提名，去年就開始張掛看板，近日也常跟著立委柯志恩一起跑行程。圖／國民黨高市黨部提供
高雄市苓雅區仁政里里長黃裕庭（右）爭取國民黨高市議員提名，去年就開始張掛看板，近日也常跟著立委柯志恩一起跑行程。圖／國民黨高市黨部提供

議員 國民黨 黃紹庭

延伸閱讀

台中市議員二選區綠營新人輩出 陳怡潔、林東誼爭取民進黨初選

黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

國共交流無涉擋軍購 藍備妥黨版特別條例能買的都納入

相關新聞

影／國民黨台中市長提名傳2月6日第二次協調 江啟臣：我不知道

國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都表態參選，黨中央1月16日開第一次協調會，並未達成共識。...

徐欣瑩為73制拍桌？胞弟駁斥 還原協調會現場

國民黨新竹縣長由副縣長陳見賢、立委徐欣瑩競爭，近日有黨內人士傳出徐在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟...

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

民進黨立委陳亭妃獲黨內提名參選台南市長後，今與8位挺妃派市議員共同拜會並請益市長黃偉哲。陳亭妃說，市政發展必須維持高度延...

高市議員黃紹庭涉案前途未卜 同選區2藍營參選人搶進卡位

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，二審宣判維持緩刑及褫奪公權3年，不過官已牽動第八選區議員選戰局勢，曾擔任已故議長許...

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

美麗島電子報昨發布最新的台中市長選舉民調，將代表民進黨出戰的立委何欣純落後潛在對手立法院副院長江啟臣14%，領先立委楊瓊...

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。