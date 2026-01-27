台中市議員二選區綠營新人輩出 陳怡潔、林東誼爭取民進黨初選

今年底九合一選舉，民進黨台中市海線新人陳怡潔，已在沙鹿、清水、梧棲的二選區推出她與台中市長參選人何欣純聯合看板，首波已完成50面掛設；新人林東誼前天也宣布，他將投入民進黨二選區市議員初選，期盼以青年世代的專業與行動力，為地方政治注入新的視野，深化在地治理，服務海線鄉親。

台中市二選區目前有5名市議員，藍營有議長張清照、副議長顏莉敏、無黨籍陳廷秀、民進黨楊典忠和王立任；王立任今天表示，他一直照自己選舉步調走，也已規劃掛路口看板。

市議員擬參選人陳怡潔今天表示，她身為交通部長林佳龍幕僚約20年，長期深耕台中基層，懂第一線傾聽基層的聲音，理解民眾的需求。

陳怡潔強調，這次會挺身而出參選海線市議員是因為海線這8年都被盧市府忽略，資源長期被剝奪。未來將爭取最大的發展與建設，翻轉海線，推動海線產業升級、打造觀光聖地、落實居住正義，一步一腳印用行動為海線拼更好的未來！

同選區新人林東誼也已宣布參選民進黨市議員初選，林東誼說自己出生並成長於台中市沙鹿區鹿寮成衣商圈，長期生活於沙鹿與海線地區，使他對地方發展與居民需求有著深刻的情感與體會，也更加堅定投入公共事務、回饋家鄉的決心。

林東誼表示，自己並無顯赫的家世背景，但一路走來，累積了踏實的人生歷練與清楚的價值信念。他始終相信，專業與所學不應只成就個人，而應回饋社會、服務人民，讓努力真正落實在民眾的日常生活中，並為母校爭光。

基於這份初心，他決定參加民進黨市議員初選，期盼以負責任的態度與務實的行動，成為連結中央政策與地方需求的橋樑，為沙鹿、清水、梧棲等海線地區爭取更多建設與資源，促進地方穩健發展。