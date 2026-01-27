影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

美麗島電子報昨發布最新的台中市長選舉民調，將代表民進黨出戰的立委何欣純落後潛在對手立法院副院長江啟臣14%，領先立委楊瓊瓔1%。何欣純今天受訪表示，這次民調與之前民調的趨勢差不多，她在年輕族群大幅成長，和對手越拉越近，且對於「是否換黨執政」也在誤差範圍內。

何欣純今天上午陪同副總統蕭美琴出席台灣國立大學系統跨域共榮合作典禮，會前受訪，被問及對美麗島電子報最新民調的看法，她說，對民調一樣保持開放的態度，一如以往，任何民調數據她都尊重，對她而言也是一種鼓勵和鞭策。

何欣純指出，這分民調跟之前其他媒體的民調，有著差不多的趨勢，她的年輕族群支持度大幅成長，整體趨勢也是往上升，和潛在對手越來越近；甚至這分民調中有一題，「是否要讓國民黨繼續執政或換人做做看」，正反數字在誤差範圍之內。

何欣純強調，未來台中市民與中間選民對她有所期待，願意讓自己做做看，所以「市長換新、台中創新」，她一定會帶領市民開創台中新局。

根據美麗島電子報最新民調，3人的適任度分別是江啟臣49.7%、何欣純33.9%、楊瓊瓔25.7%，若由國民黨2名潛在參選人分別對戰何欣純，江對何是43.9%對29.4%、楊對何是32.7%對33.7%，國民黨內互比則是江52%、楊17.4%，另外對於是否換黨執政，贊同國民黨延續執政37.8%、希望換民進黨執政35.3%。