快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔今天同場參加台中市中等學校運動會開幕，二人在台上談笑，暫解外界認為二人因競選台中市長不和傳聞；江啟臣向台下學生選手勉勵，第一超越自己，第二尊重對手，第三發揮運動家精神，「只要展現這種精神，這場賽事你就贏了」。

2026九合一選舉

江啟臣今天到豐原的台中市中等學校運動會開幕，媒體問他昨晚美麗島最新民調，江啟臣比楊瓊瓔支持度領先，江啟臣表示，他還沒看到內容，他說所有民調都尊重，都是進步的參考，最重要的還是「以民為本，繼續努力， 做人民想要我們做的事情」。

江啟臣表示，隨著選戰緊湊，一定有愈來愈多民調，他不可能都回應，而是內部參考，每個民調都有可參考的地方，最重要的是民眾支持，期待都要能看到，用行動回饋。

立委楊瓊瓔被問到民調問題，她表示，所有民調都尊重，她長期在基層探求民謨，解決問題，她認為現階段最重要的是制度內如何取得基層的支持和信賴，每分民調都尊重，但是絕對不是單一可做決定，她說自己要繼續加油，自己現在最在乎的是整體勝選在台中，希望台中未來更好，這是她現在最關心的問題。

被問到黨中央協調問題，楊瓊瓔表示，她不設定任何期程和態度，她從一而終，依黨中央提名機制，照制度走，最讓基層安心就是希望選出最強候選人，在制度、公平和團結力道上，產生的候選人，才是基層最希望看到的。

江啟臣在台上致詞向學生選手加油打氣時說，做為一名運動員大家相互期許，第一超越自己，第二尊重對手，第三發揮運動家精神，「只要展現這種精神，這場賽事你就贏了」。

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，今天同場參加台中市中等學校運動會開幕。記者游振昇／攝影

民調 江啟臣 運動 楊瓊瓔

延伸閱讀

國民黨台中市長提名 江啟臣楊瓊瓔待第2次協調

台中大甲經國路1866巷水患將解決 民代會勘爭取1700萬拓寬斷面

影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮

影／台中市長選舉盧秀燕關切喊話 楊瓊瓔回應：靜待二次協調

相關新聞

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

國民黨本周進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今早接受「誰來早餐」廣播節目專訪時表示，他尊重黨規畫期程與機制，強...

台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，黨內卻質疑藍白介選，時事評論家、醫師沈政男狠酸，藍白根本沒介入，是綠營不會解讀民調，...

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

美麗島電子報昨發布最新的台中市長選舉民調，將代表民進黨出戰的立委何欣純落後潛在對手立法院副院長江啟臣14%，領先立委楊瓊...

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

2026新北市長選戰，民進黨確定派立委蘇巧慧參選，國民黨人選遲未定，目前民調、呼聲最高的北市副市長李四川，今出席北市市政...

影／江啟臣、楊瓊瓔同台 江啟臣向選手喊話：發揮運動家精神

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔今天同場參加台中市中等學校運動會開幕，二人在台上談笑，暫解外界認為二人因競選台中市長不和傳...

北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。