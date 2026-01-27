2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

國民黨本周進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今早接受「誰來早餐」廣播節目專訪時表示，他尊重黨規畫期程與機制，強調自己是運動員出身現在不會因對手強勁就放棄，只要機制公平不破壞和諧，不管初選或內參協調，大家若有共識他沒預設立場，只要公開透明，最大目標就是國民黨要勝選。

主持人朱凱翔提問，媒體多次內參民調指劉和然與李四川有差距，此次會面黨部是否開門見山勸退？劉回說，有可能，對手蘇巧慧委員來勢洶洶，只要機制公平不破壞和諧，他沒預設立場，也想看黨部準備的資料，民調作法是否公平及李副市長的說法。

劉和然說，他說會走到這段路程也不是他的預期，他形容自己過去當選手時，老師說不是要破最佳紀錄，而是要把學校獎牌贏回來，現在競爭不在黨內，而是如何為新北做得更好，絕對不可以攻擊黨內的人，只要比賽是公平會尊重結果。

面對黨主席鄭麗文月前曾表示要徵召李四川的說法，劉和然今解釋，他覺得當初主席沒把話講完整，黨部後來也修正，他至今也沒被勸退，新北還有多一個變數是要跟白營協調，他也認為不排除本周談定或可能再協調。

主持人問劉和然「你與李副一定有一個人要退，是否有說服李退的策略？」 劉回說，黨的機制很重要，他不希望基層恐慌，怕我們吵起來，他是團隊出身，李副也說從來沒求這個位置，他希望支持者不要恐慌，黨有黨的立場，期程安排就是尊重黨的機制，他也不會帶著條件交換的感覺去談，要談的是誰適合當新北市長最好。

劉和然表示，他過去也從未想過自己會參與選舉，一度以為自己會以校長身分退休，但人生有很多機緣，他是很在意當下努力的人，過程中絕對全力以赴，選舉要有節奏，絕不能因別人的節奏打亂自己的步調，黨不是沒有節奏，絕對會團結，現在團結都不一定好打，畢竟對方來勢洶洶。