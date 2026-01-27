台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，黨內卻質疑藍白介選，時事評論家、醫師沈政男狠酸，藍白根本沒介入，是綠營不會解讀民調，而就民調來看，謝龍介能贏，勝選關鍵除催出基本盤，副市長可找民眾黨，加上綠營輕敵就有機會一搏。

沈政男指出，綠營之所以懷疑藍白介入台南初選，賴清德甚至下令調查，主要有兩個原因，其一是綠營候選人與藍營謝龍介的民調差距高達3、40%，跟客觀認知有落差；另一個就是林俊憲是賴屬意的人選卻輸給陳，因此懷疑是藍白在搞鬼。

實際上就不是綠營所質疑的，是民進黨自己不會解讀民調，藍綠候選人民調不是只有這次差距大，早在2022年黃偉哲對上謝龍介時，兩人民調差距就是超過30%，主要是民進黨支持者的抽樣數，遠高於藍白支持者，做出來的數據自然落差就大。

他進一步表示，藍綠民調也不是只有台南差距非常的大，民進黨這次在高雄初選民調差距一樣很大，藍營柯志恩輸給綠營候選人也是2、30%，同樣跟客觀認知有落差，更重要的是，陳亭妃不是只有這次民調贏林俊憲，而是一年多來都贏林。

而在先前TVBS台南市長民調中，可以看到林俊憲輸謝龍介，但陳亭妃卻是很明顯的贏謝，足見陳是贏林，因此綜合起來看，民進黨在這次台南市長的初選民調不是藍白介入，而是各家民調的特殊性及選民結構的問題。

沈政男也提到，南二都的國民黨支持者接到親綠的民調單位通常不敢表態，但若是TVBS、Ettoday民調才會比較敢表態，所以親綠民調嚴重低估謝龍介，促使綠營以為穩贏而投票率低，就像2022大選，黃偉哲開票竟然只贏謝龍介5%那般。

由此可知，2026台南市長這戰，謝龍介仍很有希望，而其勝選關鍵在於，基本盤要催出來，也就是藍白選票都要催出來，但白營選民對謝的支持度很多時候未達8成，因此建議他找一個民眾黨籍的副市長來搭配，加上綠營輕敵就有機會一搏。