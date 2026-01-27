聽新聞
0:00 / 0:00

不等母雞 中彰藍議員擬參選人爭出線

聯合報／ 記者簡慧珍游振昇／連線報導

國民黨台中市長與彰化縣長下屆人選均未定案，藍營基層瀰漫焦慮氣氛，但議員選舉布局，特別是新人更積極卡位，兩地議員擬參選人，不再等母雞，先啟動黨內初選態勢。

2026九合一選舉

以立院副院長江啟臣的立委選區為例，新人爭取議員初選出線，選戰可說箭在弦上；彰化縣謝家姐弟團隊都有人爭取二林區議員，以抽籤決定人選，布局輪廓相對明朗，中彰呈現不同步調。

彰化縣二林區方面，現任縣議員陳一惇確定轉戰下屆二林鎮長，留下的議員席次成為藍營角力焦點。立委謝衣鳯、縣議長謝典霖服務團隊幹部洪川正與曾溫泉，原規畫以電話民調決定接棒人選，經協調後，兩人改赴二林仁和宮擲筊請示媽祖。前三輪平手後進行PK，曾溫泉擲出聖筊取得參選權，洪川正隨即表態全力支持。

二林區共有5席縣議員，隨著陳一惇轉戰鎮長，藍營除曾溫泉外，前縣議員謝彥慧及泛藍陣營傳都要推人參選，加上無黨籍前縣議員蔡家豪陣營也有人選，形成「4搶1」的激烈競爭。

民進黨在彰化北斗區同樣出現紛擾，3名登記初選者包括現任議員李俊諭、前議員江熊一楓及陳似梅。江熊一楓涉詐領助理費案遭羈押，仍完成登記，引發爭議，縣黨部比對筆跡後通過受理，並決定29日晚間以電話民調決勝負。

台中方面，國民黨市長人選未定，議員選戰已提前升溫。豐原、后里選區新人表態爭取提名，里長連佳振宣布投入議員黨內初選，並表態全力輔選江啟臣；83歲資深議員張瀞分則宣布交棒，支持社皮里長涂力旋參選。

延伸閱讀

國民黨台中市長提名 江啟臣楊瓊瓔待第2次協調

台中大甲經國路1866巷水患將解決 民代會勘爭取1700萬拓寬斷面

不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮

相關新聞

北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競...

汐止白營雙姝內戰 黃守仕退選 陳語倢：遺憾

新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員板塊一向維持藍綠各2席態勢，國民黨廖先翔攻上立委後，騰出議員空間，藍軍至少4名新人...

不等母雞 中彰藍議員擬參選人爭出線

國民黨台中市長與彰化縣長下屆人選均未定案，藍營基層瀰漫焦慮氣氛，但議員選舉布局，特別是新人更積極卡位，兩地議員擬參選人，...

民眾黨南市6人選議員 力拚1席

下屆台南市長藍綠人選底定，議員競爭陸續浮上檯面，民眾黨台南市黨部昨天率先公布6名議員擬參選人，目標力拚1席市議員，其中第...

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自...

新北汐金萬選區白營雙姝茶壺內風暴 藍營4新秀都說不便評論

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）因為廖先翔成功轉戰立委，多名「新人」競逐並挑戰老將。民眾黨汐止區主任黃守仕今宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。