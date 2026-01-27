聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競爭激烈；民眾黨確定派吳怡萱再戰。綠營新人也躍躍欲試，因吳沛憶轉戰立委，至少3名新人爭初選，包括話題十足的馬郁雯、湧言會康家瑋及評論員張銘祐。

2026九合一選舉

國民黨中正、萬華選區現有4席議員，現任議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、應曉薇尋求連任，拚初選的新人也多，包括北市前副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人李孝亮、前空軍副司令張延廷及前里長周世雄。現任議員無需初選，將由4位新人搶初選勝出，初選辦法可能在2月上旬公布。

藍營地方人士表示，除先等初選辦法外，另一變數是深陷京華城案的應曉薇，將於3月26日一審宣判，傳出要由女兒應佳妤接棒，但跑行程時未明講。

另，民眾黨已確定提名前發言人吳怡萱再戰中正、萬華選區，國民黨議員鍾小平說，藍白就是兄弟登山各自努力，「吳上的話，國民黨勢必會掉一席；國民黨還是要守住單獨過半。」

民進黨部分，中正萬華議員現任2席為劉耀仁、洪婉臻，因吳沛憶轉戰立委，多名新人爭取這一席空間，包括新系支持的前媒體人馬郁雯；隸屬湧言會、在地出身的康家瑋，還有評論員張銘祐也要參戰，民進黨採取現任、新人都須初選，讓現任議員不敢鬆懈，持續勤跑基層爭取認同。

延伸閱讀

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

當中正萬華母雞 鍾小平率新人賣菜 曝這原因出線時程晚

落選頭吳怡萱再戰中正萬華區 藍綠都警戒：衝擊席次

花500萬買愛馬「王子」？友人闢謠 應曉薇：被霸凌已是日常

相關新聞

北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競...

汐止白營雙姝內戰 黃守仕退選 陳語倢：遺憾

新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員板塊一向維持藍綠各2席態勢，國民黨廖先翔攻上立委後，騰出議員空間，藍軍至少4名新人...

不等母雞 中彰藍議員擬參選人爭出線

國民黨台中市長與彰化縣長下屆人選均未定案，藍營基層瀰漫焦慮氣氛，但議員選舉布局，特別是新人更積極卡位，兩地議員擬參選人，...

民眾黨南市6人選議員 力拚1席

下屆台南市長藍綠人選底定，議員競爭陸續浮上檯面，民眾黨台南市黨部昨天率先公布6名議員擬參選人，目標力拚1席市議員，其中第...

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自...

新北汐金萬選區白營雙姝茶壺內風暴 藍營4新秀都說不便評論

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）因為廖先翔成功轉戰立委，多名「新人」競逐並挑戰老將。民眾黨汐止區主任黃守仕今宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。