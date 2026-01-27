民眾黨南市6人選議員 力拚1席

下屆台南市長藍綠人選底定，議員競爭陸續浮上檯面，民眾黨台南市黨部昨天率先公布6名議員擬參選人，目標力拚1席市議員，其中第1選區推出陳詩薇，而該選區有婦女保障名額，現任女性僅民進黨籍沈家鳳，國民黨盼藍白盡速協商整合，別讓民進黨「1票就可當選」。

民眾黨南市黨部公布市議員擬參選人，包括第1選區陳詩薇、第7選區林乃立、第8選區江明宗、第9選區蕭漍華、第10選區陳進男、第11選區郭如芳，市黨部主委顏耀星表示，「目標是力拚1席市議員」。

南市議員第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）本屆6席，民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳，擁過半席次，無意外將都拚連任；國民黨蔡育輝、張世賢，後者去年10月病故，蔡也表態爭取連任，另1人選未定。不過該區人口減少，有可能6席變5席。

南市黨部指出，陳詩薇為留美碩士，教育界出身，父親陳進義曾是安南區議員，她3年多前參選安南區議員失利，旋即加入台南市地方發展關懷協會擔任總幹事，也曾任市黨部執行長，持續耕耘地方。

兼市議會國民黨團發言人的蔡育輝表示，陳詩薇原本在安南區參選市議員，此次跨區投入選戰，接下來的關鍵在於能否盡速落實地方經營。

他也認為，國民黨或民眾黨在此選區一定要推出女性候選人，在野力量整合力拚2席，至於全市議員藍白合部分，兩黨若都有意願，應盡速展開協商，國民黨也可評估在台南禮讓幾席給民眾黨參選的可能性。