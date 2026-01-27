聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨南市6人選議員 力拚1席

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

下屆台南市長藍綠人選底定，議員競爭陸續浮上檯面，民眾黨台南市黨部昨天率先公布6名議員擬參選人，目標力拚1席市議員，其中第1選區推出陳詩薇，而該選區有婦女保障名額，現任女性僅民進黨籍沈家鳳，國民黨盼藍白盡速協商整合，別讓民進黨「1票就可當選」。

2026九合一選舉

民眾黨南市黨部公布市議員擬參選人，包括第1選區陳詩薇、第7選區林乃立、第8選區江明宗、第9選區蕭漍華、第10選區陳進男、第11選區郭如芳，市黨部主委顏耀星表示，「目標是力拚1席市議員」。

南市議員第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）本屆6席，民進黨李宗翰、王宣貿、沈家鳳，擁過半席次，無意外將都拚連任；國民黨蔡育輝、張世賢，後者去年10月病故，蔡也表態爭取連任，另1人選未定。不過該區人口減少，有可能6席變5席。

南市黨部指出，陳詩薇為留美碩士，教育界出身，父親陳進義曾是安南區議員，她3年多前參選安南區議員失利，旋即加入台南市地方發展關懷協會擔任總幹事，也曾任市黨部執行長，持續耕耘地方。

兼市議會國民黨團發言人的蔡育輝表示，陳詩薇原本在安南區參選市議員，此次跨區投入選戰，接下來的關鍵在於能否盡速落實地方經營。

他也認為，國民黨或民眾黨在此選區一定要推出女性候選人，在野力量整合力拚2席，至於全市議員藍白合部分，兩黨若都有意願，應盡速展開協商，國民黨也可評估在台南禮讓幾席給民眾黨參選的可能性。

民眾黨 台南 議員

延伸閱讀

涉偽造罷免名冊 國民黨嘉市黨部書記長等11人遭起訴

寒假學童愛心午餐不打烊 南市提供70元餐食及愛心票卡

藍白合未定民眾黨搶先公布台南6區議員擬參選人 藍議員這樣說

台南新營波光節歌唱比賽將登場 獎品總價值逾百萬元

相關新聞

北市議員中正萬華區 藍綠初選新人卡位戰

北市中正、萬華選區議員有8席，目前藍、綠、無黨籍分別為4席、2席、1席。國民黨議員應曉薇涉京華城案，多名新人爭取出線，競...

汐止白營雙姝內戰 黃守仕退選 陳語倢：遺憾

新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員板塊一向維持藍綠各2席態勢，國民黨廖先翔攻上立委後，騰出議員空間，藍軍至少4名新人...

不等母雞 中彰藍議員擬參選人爭出線

國民黨台中市長與彰化縣長下屆人選均未定案，藍營基層瀰漫焦慮氣氛，但議員選舉布局，特別是新人更積極卡位，兩地議員擬參選人，...

民眾黨南市6人選議員 力拚1席

下屆台南市長藍綠人選底定，議員競爭陸續浮上檯面，民眾黨台南市黨部昨天率先公布6名議員擬參選人，目標力拚1席市議員，其中第...

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自...

新北汐金萬選區白營雙姝茶壺內風暴 藍營4新秀都說不便評論

新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）因為廖先翔成功轉戰立委，多名「新人」競逐並挑戰老將。民眾黨汐止區主任黃守仕今宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。