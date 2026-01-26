本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

2026新北市長選戰，國民黨人選尚未出爐，傳北市副市長李四川、新北市副市長劉和然本周會面談整合。李四川今下午主持都委會，對於是否本周「李劉會？」李四川表示，他跟劉和然、侯友宜時常會在行政院會見面，沒有一定要訂一個時間見面，但原則上，選舉一定要勝利，這部分交黨協調。

李四川今天重申，選舉他從頭到尾都沒有去爭位子，但「如果黨需要我承擔，我願意承擔」。不管與副市長劉和然或新北市長侯友宜，行政院會時常見面，沒有一定要訂一個時間見面。但原則上，選舉一定還是要勝利，這個部分就交由黨協調。

媒體追問，黨主席是否有來聯繫月底要給劉和然見面？李四川說，因為他到昨天才回來，所以到現在，還沒有接到黨的通知。