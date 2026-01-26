快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川主持。記者林伯東／攝影
台北市下午舉行輝達案都市計畫委員會審議，由副市長李四川主持。記者林伯東／攝影

2026新北市長選戰，國民黨人選尚未出爐，傳北市副市長李四川、新北市副市長劉和然本周會面談整合。李四川今下午主持都委會，對於是否本周「李劉會？」李四川表示，他跟劉和然、侯友宜時常會在行政院會見面，沒有一定要訂一個時間見面，但原則上，選舉一定要勝利，這部分交黨協調。

2026九合一選舉

李四川今天重申，選舉他從頭到尾都沒有去爭位子，但「如果黨需要我承擔，我願意承擔」。不管與副市長劉和然或新北市長侯友宜，行政院會時常見面，沒有一定要訂一個時間見面。但原則上，選舉一定還是要勝利，這個部分就交由黨協調。

媒體追問，黨主席是否有來聯繫月底要給劉和然見面？李四川說，因為他到昨天才回來，所以到現在，還沒有接到黨的通知。

李四川 劉和然 侯友宜 國民黨 北市

延伸閱讀

藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

藍營新北市長人選未定 劉和然：無預設立場 依期程協調

藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

相關新聞

本周「李劉會」沒了？李四川這麼說…重申選舉一定要勝利

2026新北市長選戰，國民黨人選尚未出爐，傳北市副市長李四川、新北市副市長劉和然本周會面談整合。李四川今下午主持都委會，...

高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

民眾黨主席黃國昌昨天拋出高雄市長「藍白合」議題，引來國民黨參選人柯志恩隔空呼應「藍白一定要合」，是否衝擊綠營選情，對此，...

藍白力推不在籍投票 中選會委員被提名人意見分歧

中選會人事同意權公聽會今登場，對於藍白力推不在籍投票法制化，被提名人意見兩極。委員被提名人、律師黃文玲憂冒然推行恐引發更...

擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

彰化縣二林區縣議員陳一惇掛出看板表明參選下屆二林鎮長，這一席空間擠滿參選人，立法委員謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊有兩人...

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市...

不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營想選台中市豐原與后里區議員的二名新人已表態，積極爭取該選區提名參選；翁子里長連佳振勤跑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。