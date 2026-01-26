高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

民眾黨主席黃國昌昨天拋出高雄市長「藍白合」議題，引來國民黨參選人柯志恩隔空呼應「藍白一定要合」，是否衝擊綠營選情，對此，市長陳其邁今天被問藍白合，直言「沒注意到這個新聞」；媒體追問交棒民進黨人選賴瑞隆，陳其邁未正面回應，僅說市民會選出最適當的市長。

年底高雄市長選戰，國民黨、民進黨人選已底定，據了解，民眾黨不會在高雄提名市長人選，外界預料這項布局可能推升藍白合空間，黃國昌昨天率先喊話不排除與國民黨合作，柯志恩也立即回應藍白一定要合，藍白合議題發酵，是否牽動選戰備受關注。

陳其邁今天視察大寮社會住宅被問藍白合，表示「這跟市政無關，也沒有特別注意到這個新聞」；賴瑞隆今天也出席社宅視察市政行程，媒體追問交棒，陳其邁答說，「這幾位市長的人選，他們在立法院表現、在地方的服務，這個都是可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長候選人」。

賴瑞隆致詞時稱讚陳其邁是「第一名的市長」，最關心年輕人與年輕父母，推動社會住宅政策用心，讓高雄成為幸福城市。