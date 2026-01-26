快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

國民黨台中市長提名 江啟臣楊瓊瓔待第2次協調

中央社／ 台中26日電

中國國民黨台中市長參選人尚未定案，有意角逐的立法院副院長江啟臣今天表示，希望黨中央儘快給清楚時程；也有意參選的國民黨籍立法委員楊瓊瓔說，靜待第2次協調。

2026九合一選舉

國民黨16日協調未果，台中市長盧秀燕昨天說，第2次協調如果不成功，應趕快初選，時間不要超過2月中，否則競選時間會太匆忙。

江啟臣在台中大甲區會勘經國路段淹水工程，接受媒體聯訪表示，提名及協調工作都要由黨中央回答。還沒得到第2次協調時間，遙遙無期造成地方焦慮，盧秀燕的心聲是很多支持者、年底參加選戰的夥伴們心情。

他說，希望黨中央儘快給清楚時程，國民黨2026年底需要團結，過程希望和諧處理，不論內部民主或提名過程，相信黨中央有智慧好好處理。

楊瓊瓔上午會勘台中梧棲區農會產業大樓整修工程，接受媒體聯訪表示，第2次協調靜待黨中央通知，大家目標一致，集合所有力量，團結勝選，能讓基層放心的就是選出最強參選人，團結打贏選戰。

台中市長選戰，民主進步黨已拍板由民進黨籍立委何欣純出戰。

國民黨 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮

影／台中市長選舉盧秀燕關切喊話 楊瓊瓔回應：靜待二次協調

國民黨訂2月6日再協調台中市長人選 江啟臣：能不能快一點

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

相關新聞

高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

民眾黨主席黃國昌昨天拋出高雄市長「藍白合」議題，引來國民黨參選人柯志恩隔空呼應「藍白一定要合」，是否衝擊綠營選情，對此，...

藍白力推不在籍投票 中選會委員被提名人意見分歧

中選會人事同意權公聽會今登場，對於藍白力推不在籍投票法制化，被提名人意見兩極。委員被提名人、律師黃文玲憂冒然推行恐引發更...

擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

彰化縣二林區縣議員陳一惇掛出看板表明參選下屆二林鎮長，這一席空間擠滿參選人，立法委員謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊有兩人...

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市...

不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營想選台中市豐原與后里區議員的二名新人已表態，積極爭取該選區提名參選；翁子里長連佳振勤跑...

藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

國民黨新北市長人選預計本月底前協調，新北市副市長劉和然今天被問到協調的態度時表示，目前機制是由地方黨部負責溝通、協調與聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。