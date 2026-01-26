國民黨台中市長提名 江啟臣楊瓊瓔待第2次協調

中國國民黨台中市長參選人尚未定案，有意角逐的立法院副院長江啟臣今天表示，希望黨中央儘快給清楚時程；也有意參選的國民黨籍立法委員楊瓊瓔說，靜待第2次協調。

國民黨16日協調未果，台中市長盧秀燕昨天說，第2次協調如果不成功，應趕快初選，時間不要超過2月中，否則競選時間會太匆忙。

江啟臣在台中大甲區會勘經國路段淹水工程，接受媒體聯訪表示，提名及協調工作都要由黨中央回答。還沒得到第2次協調時間，遙遙無期造成地方焦慮，盧秀燕的心聲是很多支持者、年底參加選戰的夥伴們心情。

他說，希望黨中央儘快給清楚時程，國民黨2026年底需要團結，過程希望和諧處理，不論內部民主或提名過程，相信黨中央有智慧好好處理。

楊瓊瓔上午會勘台中梧棲區農會產業大樓整修工程，接受媒體聯訪表示，第2次協調靜待黨中央通知，大家目標一致，集合所有力量，團結勝選，能讓基層放心的就是選出最強參選人，團結打贏選戰。

台中市長選戰，民主進步黨已拍板由民進黨籍立委何欣純出戰。