擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

彰化縣二林區縣議員陳一惇掛出看板表明參選下屆二林鎮長，這一席空間擠滿參選人，立法委員謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊有兩人都爭取，經過擲筊請二林鎮仁和宮媽祖聖示，曾溫泉在第二輪PK擲出聖筊，將披藍色戰袍參選縣議員。

謝衣鳯、謝典霖服務團隊的二林區主任洪川正，及掛名陳一惇服務處助但也幫謝家跑攤的曾溫泉，去年不約而同表態參選二林區縣議員，謝家面對「手心手背都是肉」，內部一度討論民調一決勝負，因考慮民調曠日廢時，不如請二林區的縣定古蹟仁和宮「仁和媽」聖示，於是兩人昨到仁和宮擲筊。

地方人士今指出，洪川正、曾溫泉約定各擲5次，聖筊次數最多者贏，未料第一輪各擲兩個聖筊，兩人當場再約定1個聖筊定輸贏，第一次PK兩人又都各擲1個聖筊，約定進行第二次PK仍是1個聖筊定江山，曾溫泉擲出聖筊而洪川正沒有，曾溫泉上香感謝仁和媽，洪川正立刻表現運動家精神，承諾全力支持曾溫泉。

曾溫泉說，二林區地理位置「風頭水尾」屬易淹水地區，他若當選，第一要務是爭取經費整治二林區排水系統，其次二林區的芳苑鄉、大城有台61線直達，二林鎮靠台76平面快速道路連接埤頭、溪湖兩鄉鎮，竹塘鄉也都是平面道路「路過」，快速交通路網是他列為第二要務，第三件事是二林區人口老化指數偏高，做好扶老社福、吸引青壯人口回流也是施政重中之重。

二林區現任5席縣議員，洪騰明、洪子超民進黨籍，陳一惇、張國棟國民黨籍，吳淑娟無黨籍。陳一惇參選下屆鎮長，除了曾溫泉，前縣議員謝彥慧、蔡家豪都將推出人選，泛藍陣營可能也產生一名新人，將形成4搶1的激烈競爭局面。