不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營想選台中市豐原與后里區議員的二名新人已表態，積極爭取該選區提名參選；翁子里長連佳振勤跑基層，他說將與夥伴同心、全力輔選江啟臣選台中市長，他會參加國民黨市議員​全民調黨內初選；全國最資深議員的83歲台中市議員張瀞分已宣布交棒，將支持豐原區社皮里長涂力旋參選台中市議員，涂力旋說他已經準備好承擔。

連佳振說，認真就是他的態度，這是他25年來持續服務的最大動力，他有信心承擔，他準備好了；連佳振表示，他沒有權貴的出身，也沒有高層的靠山，所擁有的是基層鄉親對自己最真誠、最堅定的支持與信任。

連佳振也正式宣示，將與所有先進夥伴攜手同心、全力輔選江啟臣副院長競選台中市長，他參選台中市議員，誓言守住既有席位，與江副院長並肩奮鬥，再現豐原・后里地區的榮光。

涂力旋表示，他感謝張瀞分議員 一路以來的提攜與信任，讓他在基層服務與公共事務中，有學習、也有承擔的機會。過去十幾年來，他始終站在第一線，從最基層的地方服務做起，跟著江啟臣副院長張瀞分議員，一步一步理解地方建設的脈絡，也實際參與推動與執行。