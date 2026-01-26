藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然（左一）今天陪同新北市長侯友宜出席新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案簽約典禮。記者葉德正／攝影
國民黨新北市長人選預計本月底前協調，新北市副市長劉和然今天被問到協調的態度時表示，目前機制是由地方黨部負責溝通、協調與聯繫，尊重黨的機制與期程，到時候聯繫好、時間到，就會配合節奏。媒體追問會不會在協調過程與台北市副市長李四川感情產生裂痕？劉強調，重點是勝選，因為選舉破壞情感「非常不值得」。

由於月底只剩幾天，劉和然說，李副也是聽說昨天才回國，黨會去溝通、協調約時間，黨部會做最好的安排。

被問到用什麼機制協調，劉和然說，現在沒有預設任何立場，他先前也在黨慶提到，第一目標就是「勝選」，第二個過程就是機制要公平，第三個就是不管結果是什麼，國民黨出來候選人以後，我們一定是全黨團結在一起，共同為勝選目標來努力。

由於李四川是劉和然老同事，會不會擔心人選產生過程，情感產生裂痕？劉和然說，如果在選舉過程中影響市政進步，或破壞個人情誼，是非常不值得，所以過程中由地方市黨部聯繫，節奏處理得很穩，重點還是團結，只要團結彼此、互相支援，以勝選目標就不會去破壞情感。

