藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

國民黨新北市長人選預計本月底前協調，新北市副市長劉和然今天被問到協調的態度時表示，目前機制是由地方黨部負責溝通、協調與聯繫，尊重黨的機制與期程，到時候聯繫好、時間到，就會配合節奏。媒體追問會不會在協調過程與台北市副市長李四川感情產生裂痕？劉強調，重點是勝選，因為選舉破壞情感「非常不值得」。

由於月底只剩幾天，劉和然說，李副也是聽說昨天才回國，黨會去溝通、協調約時間，黨部會做最好的安排。

被問到用什麼機制協調，劉和然說，現在沒有預設任何立場，他先前也在黨慶提到，第一目標就是「勝選」，第二個過程就是機制要公平，第三個就是不管結果是什麼，國民黨出來候選人以後，我們一定是全黨團結在一起，共同為勝選目標來努力。

由於李四川是劉和然老同事，會不會擔心人選產生過程，情感產生裂痕？劉和然說，如果在選舉過程中影響市政進步，或破壞個人情誼，是非常不值得，所以過程中由地方市黨部聯繫，節奏處理得很穩，重點還是團結，只要團結彼此、互相支援，以勝選目標就不會去破壞情感。