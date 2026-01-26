聽新聞
藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫
國民黨新北市長人選未定，有意角逐人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然預定本月底前協調，新北市長侯友宜今天被問到基層焦慮時表示，「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，會按照既有時間、節奏、程序團結往前走，「我們幾個都是很熟的老朋友了」。
侯友宜今天受訪被問到基層焦慮時回應「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，彼此間一定會按照既有時間節奏程序，大家好好的團結往前走。
被問到最近有沒有跟李四川聊聊，又何時會跟國民黨祕書長李乾龍碰面？侯友宜說，他們都是老同事，不管四川也好、乾龍也好，還有和然，「我們幾位都是很熟的老朋友了」，所以彼此之間常常聯繫、互相溝通，這不是什麼問題，大家還是按照我們規畫期程往前走，一起努力、一起面對。
