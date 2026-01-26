快訊

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案簽約典禮。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案簽約典禮。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長人選未定，有意角逐人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然預定本月底前協調，新北市長侯友宜今天被問到基層焦慮時表示，「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，會按照既有時間、節奏、程序團結往前走，「我們幾個都是很熟的老朋友了」。

2026九合一選舉

侯友宜今天受訪被問到基層焦慮時回應「請大家放心啦」，潛在候選人我們都非常熟悉，彼此間一定會按照既有時間節奏程序，大家好好的團結往前走。

被問到最近有沒有跟李四川聊聊，又何時會跟國民黨祕書長李乾龍碰面？侯友宜說，他們都是老同事，不管四川也好、乾龍也好，還有和然，「我們幾位都是很熟的老朋友了」，所以彼此之間常常聯繫、互相溝通，這不是什麼問題，大家還是按照我們規畫期程往前走，一起努力、一起面對。

侯友宜 朋友

