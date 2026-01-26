民眾黨汐止主任退選控遭抹黑 黨中央尊重決定
台灣民眾黨新北市汐止區主任黃守仕今天宣布退出黨內新北市議員初選，並指競爭對手陳語倢抹黑；民眾黨發言人張彤表示，尊重黃守仕決定，初選制度公開透明，沒人享特別待遇。
2026九合一選舉
民眾黨主席黃國昌辦公室汐止區主任陳語倢團隊告訴中央社記者，陳語倢目前在行程中，不便回應。
黃守仕透過社群網站臉書（Facebook）說，深耕自小成長31年的家鄉，半年前決心投入選舉，卻遭數個月前遷戶口到汐止的黨內競爭者持續抹黑攻擊；陳語倢稱不抹黑、不造謠，卻影射她四處散播「陳語倢要派人選里長」等子虛烏有言論，讓她為釋疑疲於奔命。
她說，深知為團結須相忍為黨，但面對不明抹黑已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內初選。
張彤表示，尊重黃守仕決定，肯定她長期在地深耕與付出。民眾黨初選制度一向公開透明，包含現任議員，無任何人享特別待遇。根據黨內規定，如果同一選舉區2人以上登記，協調未達共識就全民意調查，僅艱困選區才採徵召方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言