快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

民眾黨汐止主任退選控遭抹黑 黨中央尊重決定

中央社／ 新北26日電

台灣民眾黨新北市汐止區主任黃守仕今天宣布退出黨內新北市議員初選，並指競爭對手陳語倢抹黑；民眾黨發言人張彤表示，尊重黃守仕決定，初選制度公開透明，沒人享特別待遇。

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌辦公室汐止區主任陳語倢團隊告訴中央社記者，陳語倢目前在行程中，不便回應。

黃守仕透過社群網站臉書（Facebook）說，深耕自小成長31年的家鄉，半年前決心投入選舉，卻遭數個月前遷戶口到汐止的黨內競爭者持續抹黑攻擊；陳語倢稱不抹黑、不造謠，卻影射她四處散播「陳語倢要派人選里長」等子虛烏有言論，讓她為釋疑疲於奔命。

她說，深知為團結須相忍為黨，但面對不明抹黑已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內初選。

張彤表示，尊重黃守仕決定，肯定她長期在地深耕與付出。民眾黨初選制度一向公開透明，包含現任議員，無任何人享特別待遇。根據黨內規定，如果同一選舉區2人以上登記，協調未達共識就全民意調查，僅艱困選區才採徵召方式。

台灣民眾黨 汐止

延伸閱讀

白營新北汐止雙姝內戰一方發退選聲明 陳語倢：很遺憾

國1汐止路段2車猛撞一翻一打橫 母子受困車內幸運獲救

面對面聽市民心聲…侯友宜行動治理到汐止 增1.06億建設地方

新北汐止增億元預算聚焦基礎建設 汐科擬設轉運站

相關新聞

當中正萬華母雞 鍾小平率新人賣菜 曝這原因出線時程晚

國民黨北市中正萬華議員鍾小平今舉辦高麗菜義賣，同時攜手黨內新人發放文宣站台。新人、前菜園里長周世雄以川劇變臉現身與里民互...

白營新北汐止雙姝內戰一方發退選聲明 陳語倢：很遺憾

民眾黨在新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員選戰面臨雙姝內戰，擬爭取代表白營參戰的民眾黨汐止區主任黃守仕今突然宣布退選...

不等台中市長人選了 藍營台中這選區想選議員2新人全力衝刺

國民黨下屆台中市長參選人未定，藍營想選台中市豐原與后里區議員的二名新人已表態，積極爭取該選區提名參選；翁子里長連佳振勤跑...

藍營新北市長參選人協調不成會分裂？劉和然：破壞情誼不值得

國民黨新北市長人選預計本月底前協調，新北市副市長劉和然今天被問到協調的態度時表示，目前機制是由地方黨部負責溝通、協調與聯...

藍新北市長人選何時談？侯友宜：大家放心我們常聯繫

國民黨新北市長人選未定，有意角逐人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然預定本月底前協調，新北市長侯友宜今天被問到基層...

首度參選站路口拜票 竹縣湖口鄉代林春峯選後化身校園交通導護志工

新竹縣湖口鄉代林春峯從嘉義東石到湖口落地生根已近30年，經常參與社團活動，在好友鼓吹下，3年前首度參選鄉民代表即當選，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。