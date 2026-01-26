首度參選站路口拜票 竹縣湖口鄉代林春峯選後化身校園交通導護志工

新竹縣湖口鄉代林春峯從嘉義東石到湖口落地生根已近30年，經常參與社團活動，在好友鼓吹下，3年前首度參選鄉民代表即當選，成功進入代表會為民喉舌；選後，除了用心問政外，他還化身校園交通導護志工，每天清晨站在路口，擔任中興國小交通導護志工守護孩子通學安全，具體展現社會公益的風範。

本身從事淨水器生意的林春峯說，最初會在上班、上學時段站在中興國小旁路口，為的是拜票，增加自己的曝光度。期間，他看到交通導護志工們不畏寒暑晴雨，為了孩子始終準時站在崗位上維持通學人車的安全，欽佩感油然而生。

因此，當本屆代表開票結果顯示，他在8名候選人中儘管是「吊車尾」擠進了當選名單，但依舊心懷感激，特別是客家鄉親素來最重宗親情誼，而湖口東區又多眷村，作為一個北漂到客庄落腳的閩南「囝仔」能被湖口鄉親力挺，他覺得自豪也更覺得責任重大。

選舉落幕了，但是林春峯的交通導護志工生涯才開始，今年已經邁入第4年，1周5天上學日，只要不放假，他必定天天準時現身在中興國小旁的路口，直面身為家長的選民，趁機瞭解鄉親需求，打破民代不好找人的觀念。

林春峯說，低年級的小朋友看到他，幾乎異口同聲都喊他「老師」，純真、有禮。3、4年級的小朋友慢慢懂事了，知道他是志工，雖不再喊他「老師」，調皮活潑的，甚至會大膽直接喊他的名姓，宛如忘年之友。

而高年級的孩子們更懂事，已經不會直接喊他的名字或老師，但是總是不忘給他點頭、微笑，也讓他非常開心與感動。