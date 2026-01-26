藍白合未定民眾黨搶先公布台南6區議員擬參選人 藍議員這樣說

民眾黨台南市黨部公布2026年市議員議員擬參選人，分別是新營第1選區陳詩薇、第7選區林乃立、第8選區江明宗、第9選區蕭漍華、第10選區陳進男與第11選區郭如芳。市黨部主委顏耀星表態目標是力拚一席市議員。藍議員認為在彼此有合作氛圍的前提下，應趕快針對「藍白合」議題協商及整合在野力量。

其中第一選區人選較受矚目，除該區因人口減少，可能6席變5席，加上有婦女保障名額，一般預料國民黨應推出女將，否則民進黨議員沈家鳳可1票當選，但國民黨人選至今未定，民眾黨率先宣布推出陳詩薇投入參選。

國民黨議員蔡育輝表示，國民黨或民眾黨在該在地選區「一定要推出女性候選人」，這不只是性別考量，更是政黨政治應有的責任。

蔡育輝說，陳詩薇原本在安南區參選市議員，此次跨區投入選戰，接下來的關鍵在於能否盡速落實地方經營。國民黨內部也傳出有女性人選評估參選，若藍白要合作，勢必要坐下來談，「整合在野力量力拚2席」。蔡育輝並提出他心目中的基本條件，認為合作人選以45歲以下、至少具大學學歷者，較有助於爭取選民認同。

針對「藍白合」議題，蔡育輝指出，在彼此有合作氛圍的前提下，國民黨與民眾黨若都有意願，可透過民調方式決定人選；若從整體選戰策略來看，兩黨應盡速展開協商，國民黨也可在台南市評估禮讓幾席給民眾黨參選的可能性。

台南市第1選區民進黨維持現任3名議員李宗翰、王宣貿與沈家鳳，在該選區仍為過半席次。國民黨當選2席，分別為蔡育輝與張世賢，後者去年10月病故，蔡育輝表態爭取連任，另1人選未定。

民眾黨台南市黨部揩出，陳詩薇為留美碩士，教育界出身，父親陳進義曾是安南區議員，3年多前參選安南區議員失利，旋即加入台南市地方發展關懷協會擔任總幹事，也曾任市黨部執行長，持續耕耘地方。