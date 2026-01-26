當中正萬華母雞 鍾小平率新人賣菜 曝這原因出線時程晚

國民黨北市中正萬華議員鍾小平今舉辦高麗菜義賣，同時攜手黨內新人發放文宣站台。新人、前菜園里長周世雄以川劇變臉現身與里民互動，鍾小平說，希望能創造出團結範例，搶下4席。

鍾小平與新人賣菜的活動已舉辦10幾場，工作人員表示，今天適逢周一菜市場休市，所以出來的民眾比較少，但人龍也有繞過到一個街廓。今天除了周世雄之外，台北市前副發言人郭音蘭、李孝亮也背著小麥克風向民眾問好。

鍾小平表示，基本上中正萬華選區資深的3位藍營議員不用初選，目前該區有一席的空間，因此希望4席全上，尤其是民眾黨來勢洶洶，這攸關到北市長蔣萬安執政基礎，以及北市議會議長能否繼續保存，所以他藉由活動，創造該區精誠團結的範例，「老的新的不是鬥爭，是要合作。」

針對藍營新人初選時程，他評估，由於中正萬華選區複雜，現任議員應曉薇的官司會在3月26日宣判，大抵可能落在四月，「應該會是北市6個選區最後出線，可能擺在最後，也應該要擺在最後。」

至於民眾黨吳怡萱再戰，鍾小平說，藍白就是兄弟登山各自努力，「吳上的話，勢必國民黨就會掉一席；國民黨還是要守住單獨過半。」