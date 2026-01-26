藍營新北市長人選未定 劉和然：無預設立場 依期程協調

國民黨2026年新北市長人選尚未拍板，地方黨部規畫於本月底前安排有意參選者會面協調，外界關注是否將促成台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然的「李劉會」。對此，劉和然今表示，相關會談是依國民黨新北市黨部的期程與機制進行，目前仍在聯繫階段，沒有任何預設立場。

劉和然指出，所謂「李劉會」其實是地方黨部的規畫，並非只針對特定對象，只要具備資格、有意願的人選，黨部都會進行聯繫，希望在既定期程下，透過溝通協調討論後續安排。他說，這段時間黨部確實持續與各方接觸，自己這邊則由總幹事謝政達協助聯繫、對口安排時間，待行程確認後，再依黨部規畫進行會面，討論2026相關議題。

對於外界關心藍營是否將於近期啟動初選或協調機制，劉和然表示，新北市長選舉目前仍由地方黨部負責溝通與協調，黨部已先訂出整體期程，希望逐步推進相關作業，預計1月底前若能完成首次協調會面，後續將再依時間表與節奏處理。他強調，相關會面時間、地點仍在聯繫中，一切尊重黨部安排。

至於會與台北市副市長李四川怎麼溝通，劉和然說，目前仍需視黨部約定的時間而定，並未設定任何立場或假設，待見面後再依黨部規畫的方式推進後續程序，現階段尚無最後確認的訊息。