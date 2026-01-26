聽新聞
影／台中市長參選人未定 江啟臣：很多支持者和議員參選者心情焦慮
下屆台中市長選舉倍受關注，國民黨至今未定人選，台中市長盧秀燕昨天喊話黨中央，想參選的立法院副院長江啟臣今天表示，地方大家也都很焦慮，市長表達她的心聲，其實也是很多支持者跟年底要參與選戰的這些夥伴們的焦慮跟心情。
江啟臣今天到大甲會勘經國路1866巷淹水工程時，媒體訪問他看法，盧秀燕昨建議國民黨下屆台中市長選舉，若2月6日江楊二人協調不成，應盡快初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙。
江啟臣表示，關於提名還有協調工作，都要由黨中央來回答，他無法代為回答，第二次協調的時間是什麼時候，他也不確定，如果有的話再跟大家趕快報告。
媒體再問，盧市長為提名設下2月19日的最後時間，畢竟目前遙遙無期，如何看待？江啟臣說，的確遙遙無期造成大家心裡面的擔憂，地方大家也都很焦慮，市長表達她的心聲，其實也是很多支持者跟年底要參與選戰的這些夥伴們的焦慮跟心情。
江啟臣希望黨中央能夠盡快的給大家一個比較清楚的時程，他相信國民黨在年底選戰需要是團結，過程當中希望能夠和諧的處理，不管是內部的民主或提名的過程，相信黨中央有智慧可以好好來處理這些事情，盡速給地方一個清楚的時程。
