白營新北汐止雙姝內戰一方發退選聲明 陳語倢：很遺憾

民眾黨在新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員選戰面臨雙姝內戰，擬爭取代表白營參戰的民眾黨汐止區主任黃守仕今突然宣布退選，她直接點名黨主席黃國昌在當地的辦公室主任、被稱為「四大金釵」之一的陳語倢數個月前才遷戶口，也控訴對方抹黑，讓她已忍無可忍、身心俱疲，決定退出黨內議員初選。

黃守仕退選聲明將兩人疙瘩檯面化，陳語倢說，她的直播內容沒指名道姓，黃這樣寫讓她感到遺憾，刻意讓民進黨等對手做文章，傷害民眾黨聲譽。陳語倢說，她持續勤跑地方，對一個地方的情感、貢獻關鍵不在是不是在地人，她有信心能得到選們認同。

黃國昌在新北團隊有4名欲投入2026議員選戰的女將，被稱為「四大金釵」，這4人包括汐止區主任陳語倢、三重區主任周曉芸、中和區主任陳怡君、板橋區主任林子宇，其中陳怡君、林子語已獲得黨內提名。「四大金釵」的議員布局，也被人質疑黃國昌空降自己人馬，引發路線之爭。

黃守仕今天上午退選聲明提到，2年前開始擔任民眾黨汐止區主任，深耕自小成長31年的家鄉，舉辦過線上線下60多場活動，未曾停歇；協助在地民眾解決各種問題，不曾間斷。半年多前，決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營，勤跑基層，如今卻忍痛退出黨內初選。

面對數個月前，遷戶口至汐止的黨內競爭者，她以為秉持著黨內「公平正義」之準則，兄弟登山各自努力，未料卻持續遭受對手及其團隊 不明攻擊抹黑、惡意影射。

黃守仕提到，1月11日陳語倢直播，影射守仕攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」。 陳在直播中強調，不抹黑、不造謠，但卻影射她四處散播「陳語倢要派人選里長」等。黃還說，這些子虛烏有之耳語，讓她為了釋疑疲於奔命，里長是經營在地的重要根基，她絕不能讓這些不實謠言，影響里長友善民眾黨的心。

「造假訊息接連不斷，惡意攻擊接踵而來！」黃守仕說，陳語倢團隊在社群媒體不斷批評、抹黑她，line還有「反守仕社群」，至於是誰成立，頗耐人尋味。

黃強調，為了黨內團結，她深知相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑，已忍無可忍，身心俱疲，萌生退意，決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。黃還說，人生路途，她少了父母的陪伴；黨內初選也沒有大咖的鼎力相助，但仍有一群朋友相挺，「有您們的相伴，我不孤單！」