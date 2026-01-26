影／台中市長選舉盧秀燕關切喊話 楊瓊瓔回應：靜待二次協調

2026年新北市長選戰暗潮洶湧，國民黨人選仍未定引發基層焦慮。近期有民調顯示，不論藍綠對決或三腳督，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨潛在人選、台北市副市長李四川的支持度已拉近。台北市副市長李四川赴美度假，預估本周返台後，有望與同樣有意參選的新北市副市長劉和然會面。至於談什麼？黨內人士認為，黨中央有意透過內參民調勸退劉和然；近劉人士則認為，民眾黨主席黃國昌才是最大隱患...

2026-01-26 10:38