新竹市長選戰藍白合 綠營：提最強人選

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
曾代表民進黨參選新竹市立委的學者林志潔（右二）昨天被媒體問及新竹市長人選，她回應「再給黨中央與選對會時間，將提最強、最優秀的人選。」記者郭政芬／攝影

為號召青年投入地方選舉，2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔昨辦民主營隊，面對綠營新竹市長人選不明，林志潔回應，再給黨中央時間，「將提最強、最優秀的人選。」另方面，新竹市藍營已確定禮讓現任市長高虹安爭取連任，藍白合態勢明確。

2026九合一選舉持續加溫，國民黨不推自家人選，將禮讓本屆以民眾黨籍當選後因故退黨的高虹安，被視為「藍白合」的關鍵示範，綠營至今尚無人選浮出檯面，地方政壇都關切。

近期1份網路民調將林志潔列為新竹市長潛在人選，同黨的還有前立委高嘉瑜、市議員施乃如、楊玲宜，林志潔以24.38%居於第二，僅次高虹安41.96%。

林志潔昨被問到是否代表綠營出征新竹市長？她回應，民主陣營在新竹有贏的機會，請大家再給一點時間，民進黨一定會提出最強人選。

林志潔提到，新竹人口結構多變特殊，新竹市只要再多幾萬人口就能有第2席立委，為第三勢力提供發展空間，也會牽動立委布局，民進黨中央跟選對會將就竹竹苗整體選情通盤評估與考量，呼籲外界不必過度焦慮。並提及高虹安仍有助理費案件，後續仍有選舉變數，自己會持續深耕在地。

年底新竹市長選戰除了藍白和綠積極布局之外，第三勢力時代力量也可能參戰。時力黨主席王婉瑜日前鬆口「確實看見了跨越黨派的支持與認同，會認真思考投入新竹市長的選戰。」

王婉瑜認為，想要挑戰高虹安連任的本土在野陣營，必須要協調、合作，她會抱持最開放的態度來促成這件事。

新竹市長高虹安（左二）去年底復職後回歸市政，積極推展各項重點政策。圖／聯合報系資料照片

