新北議員第八選區減一席 綠委政二代拚初選

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
立委吳琪銘（左二）昨宣布交棒，兒子吳昇翰（右二）將投入民進黨新北市議員初選。記者葉德正／攝影
立委吳琪銘（左二）昨宣布交棒，兒子吳昇翰（右二）將投入民進黨新北市議員初選。記者葉德正／攝影

新北議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因席次縮減1席，被視為激戰區，綠委吳琪銘之子吳昇翰爭取黨內初選，昨在土城辦造勢大會，吳琪銘現場宣布「交棒」給兒子，也找黨內大咖助陣。被問到交棒是否代表2028不再選立委，吳琪銘強調「我說交棒就很清楚了」。

第八選區從應選10席減至9席，藍綠現任議員都面臨連任壓力，加上民眾黨參戰，激烈程度預料會是新北之最。民進黨在該區除了吳昇翰，還有高乃芸、朱誼臻等新人表態，加上現任議員卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁，至少7人要爭取初選5個提名席次。

昨天造勢大會除民進黨新北市長參選人蘇巧慧到場相挺，黨內重量級人物前祕書長林右昌、立委王世堅都到場站台，湧入數千人，展現基層實力。

吳琪銘說，賴清德總統重視「清廉、年輕」，決定交棒給兒子，延續服務精神，持續為土城、樹林、三峽、鶯歌爭取建設與發展。對於選區競爭激烈，吳表示，競爭是民主制度的常態，在公平制度下良性競爭，不用傷和氣，最後交由民意決定。吳昇翰說，他在父親團隊擔任主任8年，對地方事務與人脈相當熟悉，競爭愈激烈，愈要端出具體成績與願景，來說服選民認同。

至於藍營部分，現任林金結、洪佳君、江怡臻、呂家愷表態爭取連任，黃永昌將交棒給兒子黃承鋒爭取民眾黨提名，國民黨地方黨部傾向保守提名4席現任議員，除非有超強棒才會再推第5席，否則會與民眾黨合作；而另一名無黨籍議員蘇泓欽，也會爭取連任。

