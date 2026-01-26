白營2026新北議員布局 陳佩琪陪掃街

聽新聞
聯合報／ 記者張策／新北報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）與民眾黨新北市議員參選人陳怡君昨早在中和勝利市場掃街。記者張策／攝影
新北議員第六（中和）選區現任6名議員都要拚連任，民眾黨也想插旗，議員參選人陳怡君昨由前主席柯文哲妻子陳佩琪陪同到勝利市場掃街，發送春聯、紅包袋。綠營人士直言，民眾黨來勢洶洶，對藍營衝擊較大。

陳怡君21日獲黨中央提名後，隨即展開陸戰行程，陳怡君說，市場有濃厚人情味，因此以傳統市場為起點，希望能與基層同在。掃街過程，有民眾黨支持者送花給陳佩琪，要為民眾黨與柯文哲打氣。

中和區一向被視為藍營優勢選區，該選區6名議員中，分別是國民黨4席、民進黨2席。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，中和選區4名黨籍議員包含金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂都要爭取連任，皆屬長期經營地方的民代，選情穩定。

黃志雄指出，國民黨、民眾黨在政黨屬性與支持者結構上有差異，經營上並不衝突。

民進黨地方人士指出，綠營目前在中和規畫提名3席，包含現任議員張嘉玲、張維倩，以及有意捲土重來的張志豪，原則上不需要初選。他也分析，國民黨在中和提名策略以現任優先，民眾黨陳怡君搶票，對藍營基本盤仍有衝擊。

地方選戰氣氛升溫，張維倩、張嘉玲勤跑地方行程，也適度淡化政黨色彩，爭取更多中間選民支持。

