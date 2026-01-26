聽新聞
高雄市長選戰合作柯志恩？黃國昌：當然不排除

聯合報／ 記者徐白櫻黃婉婷／連線報導

年底高雄市長選戰，國民黨、民進黨各推立委柯志恩賴瑞隆參選。民眾黨主席黃國昌昨被問及高市長人選是否藍白合？他說，拉下民進黨候選人是大家的共識，「賴瑞隆在國會表現讓人非常失望」，不排除與國民黨提名的柯志恩合作；柯志恩則說「藍白一定要合」。

賴瑞隆反擊表示，他十年來為高雄爭取六千億元重大建設經費，也獲公督盟連續十九會期優秀立委，以及多次「口袋國會」的優良立委肯定，「讓高雄如何建設，讓高雄更好，這才是高雄市民最關心的事」。

民眾黨檯面上暫無高市長人選，前主席柯文哲、現任主席黃國昌昨到高雄參加「守護南方希望，高雄轉型青年未來」論壇。黃國昌說，面對高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，賴竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過；地方選舉上，相信在野的團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人，讓高雄這邊有新氣象，「我們大家會一起好好努力」。媒體追問，會跟柯志恩談合作？黃國昌回應，「當然不排除」。

柯志恩昨在大社出席活動時表示，藍白一定是要合，國民黨中央和民眾黨主席及相關單位已取得非常好的默契，也訂了一個機制，未來選舉藍白一定有合作默契。

藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

國民黨新北市長人選還未定，地方黨部規畫月底前安排有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然見面會談，傳出今天李四川...

國民黨台中市長參選人難產？盧秀燕：2次協調不成就快辦初選

面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時...

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

2026高雄市長藍綠參戰選將出爐，民眾黨尚未推人選，黨主席黃國昌坦言不排除跟柯志恩談合作，且要坐下來好好談「藍白合」。柯...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

新北議員第八選區減一席 綠委政二代拚初選

新北議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因席次縮減1席，被視為激戰區，綠委吳琪銘之子吳昇翰爭取黨內初選，昨在土城辦造勢...

