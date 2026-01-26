藍估柯文哲能量消退 「白營太陽僅黃國昌」

民眾黨前主席柯文哲近日對藍綠左右開弓，被解讀在「校正回歸」白營路線，此舉在藍營內部掀起討論，基層擔憂柯文哲的不可預測性，恐讓二○二四藍白破局重演，成為在野合作最大變數與破口。不過，藍營人士認為，在民眾黨主席黃國昌領導下，藍白合作架構穩固，柯文哲個人影響力已非決定性因素。

國民黨副主席蕭旭岑認為，柯文哲快人快語是「善意提醒」，國民黨應實事求是、保持謙卑。桃園市議員凌濤則說，在藍白合作穩定推進、二○二六選舉協調期間發表這類言論，時機敏感，甚至解讀「柯文哲可能已把蔣萬安當成二○二八的假想敵」。

有藍營立委透露，柯日前發言一出，不少支持者確有情緒，無論這段時間以來藍白合作再順暢，基層對當年藍白破局的混亂傷痕太深；這些情緒到了一定程度，國民黨不可能笑罵由人，無所作為。

藍營看法分歧，但黨務人士評估，柯文哲雖擅長兩手策略，但其能量也隨司法案件消退；而黨主席鄭麗文和黃國昌合作順暢，鄭麗文日前也僅就「公共政策看法不同」的角度來評論柯的說法，對於大罷免，國民黨是否高估自己，未多著墨，「白營僅一顆太陽」，是藍營普遍認定趨勢。