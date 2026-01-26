聽新聞
觀察站／盧定錨節奏 江楊之爭按倒數鍵

聯合報／ 本報記者陳秋雲

台中市長盧秀燕昨天首度對國民黨台中市長黨內提名進程明確表態，指出「若第二次協調未能成功，就應盡速初選」，卻為僵持多時的黨內競逐「定錨節奏」。盧出手了，但不是為誰出手，而是為收攏分歧、結束不確定性。

2026九合一選舉

國民黨台中市長布局遲遲未定，關鍵在於立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔對提名方式期待不同。江陣營原盼黨中央能採徵召，後則希望快速定於一尊；楊則多次表態，願意接受初選或民調等，但「不要倉促」，讓協調時間不斷拉長。

盧秀燕角色格外為難，她既是地方最大母雞，也是兩人都須倚重的關鍵人物。她選擇長時間保持距離，讓黨中央與當事人先行協調。

然而，隨黨主席鄭麗文公開表示「沒有理由勸退楊瓊瓔」，形同宣告中央不會直接介入人選取捨，黨內對於人選延宕的焦慮逐漸升高。盧秀燕此時提出「協調不成就初選」，並設下2月19日時程，正是回應這樣的僵局。

從選戰現實來看，台中市選區幅員廣、組織龐大，無論由誰出線，都需足夠時間整合地方派系、議會與基層動能。而盧這番話，未替任何一方背書，卻明確表態黨內可以競爭，但不能失序；可以討論程序，但不能再空轉。國民黨台中市長之爭，須盡快從「不確定」回到「可預期」。

接下來選擇權，仍在江啟臣、楊瓊瓔手上；而盧秀燕作為地方領頭羊，則是替黨內戰局按下倒數鍵。

盧秀燕 江啟臣 楊瓊瓔

