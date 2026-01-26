聽新聞
藍中市長人選 盧秀燕：協調不成就初選

聯合報／ 記者黃寅余采瀅游振昇／台中報導

國民黨下屆台中市長人選尚未出爐，傳出黨中央2月6月將二度邀集表態參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調。台中市長盧秀燕昨公開喊話黨中央，提名時間「不要遲於2月19日」，否則競選時程將過於匆忙；她並直言，若第二次協調仍無法達成共識，「就趕快舉行初選」。

2026九合一選舉

盧秀燕昨天出席台中市補習教育暨品保協會會員大會後受訪表示，自己8年前爭取台中市長提名時，黨內初選結果也是在2月19日左右宣布，與目前的時點相當接近。

她表示，目前黨內兩位參選人條件都非常優秀，無論是內部民調或媒體公布的數據，皆明顯領先民進黨潛在人選。

「兩位都會贏，問題在於市長只有一位。」盧直言，正因雙方實力相當、相持不下，黨內更應盡速完成提名程序，讓選戰能及早啟動、穩定推進。她強調，雖然目前看來都領先，但仍希望能「穩定領先」，避免因時程拖延影響整體布局。

外傳黨中央擬於2月第一周進行第二次協調，江啟臣證實，上周五確實接獲黨中央提及「2月6日」的可能時間，但尚未收到正式通知。他也轉述自己當時向黨中央反映，「能不能快一點？一定要到2月6日嗎」？

江強調，一切尊重黨中央安排，但也不諱言希望提名進程能加快，讓黨內早日定於一尊。

楊瓊瓔則證實接獲黨中央告知，2月第一周第二次協調，具體時間仍待正式通知。對於盧秀燕呼籲盡早定案，她表示「完全理解，也高度認同」，自己立場始終明確，就是全程依國民黨既有制度與黨規辦理，若能在制度允許下加快腳步，她樂見其成。

國民黨 台中市 盧秀燕

相關新聞

藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

國民黨新北市長人選還未定，地方黨部規畫月底前安排有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然見面會談，傳出今天李四川...

國民黨台中市長參選人難產？盧秀燕：2次協調不成就快辦初選

面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時...

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

2026高雄市長藍綠參戰選將出爐，民眾黨尚未推人選，黨主席黃國昌坦言不排除跟柯志恩談合作，且要坐下來好好談「藍白合」。柯...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

新北議員第八選區減一席 綠委政二代拚初選

新北議員第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因席次縮減1席，被視為激戰區，綠委吳琪銘之子吳昇翰爭取黨內初選，昨在土城辦造勢...

