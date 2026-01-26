藍中市長人選 盧秀燕：協調不成就初選

國民黨下屆台中市長人選尚未出爐，傳出黨中央2月6月將二度邀集表態參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調。台中市長盧秀燕昨公開喊話黨中央，提名時間「不要遲於2月19日」，否則競選時程將過於匆忙；她並直言，若第二次協調仍無法達成共識，「就趕快舉行初選」。

盧秀燕昨天出席台中市補習教育暨品保協會會員大會後受訪表示，自己8年前爭取台中市長提名時，黨內初選結果也是在2月19日左右宣布，與目前的時點相當接近。

她表示，目前黨內兩位參選人條件都非常優秀，無論是內部民調或媒體公布的數據，皆明顯領先民進黨潛在人選。

「兩位都會贏，問題在於市長只有一位。」盧直言，正因雙方實力相當、相持不下，黨內更應盡速完成提名程序，讓選戰能及早啟動、穩定推進。她強調，雖然目前看來都領先，但仍希望能「穩定領先」，避免因時程拖延影響整體布局。

外傳黨中央擬於2月第一周進行第二次協調，江啟臣證實，上周五確實接獲黨中央提及「2月6日」的可能時間，但尚未收到正式通知。他也轉述自己當時向黨中央反映，「能不能快一點？一定要到2月6日嗎」？

江強調，一切尊重黨中央安排，但也不諱言希望提名進程能加快，讓黨內早日定於一尊。

楊瓊瓔則證實接獲黨中央告知，2月第一周第二次協調，具體時間仍待正式通知。對於盧秀燕呼籲盡早定案，她表示「完全理解，也高度認同」，自己立場始終明確，就是全程依國民黨既有制度與黨規辦理，若能在制度允許下加快腳步，她樂見其成。