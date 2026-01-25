【即時短評】盧秀燕出手了！藍營台中市長之爭 定錨「協調不成就初選」

台中市長盧秀燕今天首度對國民黨台中市長黨內提名進程明確表態，指出「若第二次協調未能成功，就應盡速進行初選」，這番話表面上是程序宣示，實際上卻為僵持多時的黨內競逐「定錨節奏」，這是否也意味盧秀燕正式介入？盧秀燕出手了，但不是為誰出手，而是為了收攏分歧、結束不確定性。

國民黨台中市長布局遲遲未定，關鍵在於兩位主要競逐者對提名方式的期待不同。立法院副院長江啟臣陣營原期待黨中央能採取徵召方式，後則希望快速定於一尊、避免內耗；資深立委楊瓊瓔則多次表態，願意接受初選或民調等不同形式，只要制度公平、公正、公開即可，但「不要倉促」，兩人「路徑不同」，讓協調時間不斷拉長。

台中市長盧秀燕的角色格外為難，她既是地方最大母雞，也是兩人都必須倚重的關鍵人物；若過早發話，容易被解讀為偏向某一方，甚至影響未來整合。因此，她選擇長時間保持距離，讓黨中央與當事人先行協調。

然而，隨著黨主席鄭麗文公開表示「沒有理由勸退楊瓊瓔」，等於宣告中央不會直接介入人選取捨；同時，江啟臣也不斷釋出「愈快愈好」的訊號，黨內對於延宕的焦慮逐漸升高。

盧秀燕此時提出「協調不成就初選」，並設下2月19日的心理時程，正是回應這樣的僵局。她沒有否定徵召的可能，也沒有排除初選或民調，而是清楚劃出一條底線，協調可以，但不能無限期；制度可以討論，但必須有結果。這樣的說法，同時顧及了兩個陣營的核心關切。

從選戰現實來看，台中市選區幅員廣、組織龐大，無論由誰出線，都需要足夠時間整合地方派系、議會與基層動能。

因此，盧秀燕這番話，彰顯「節奏管理」，而非政治施壓。她未替任何一方背書，卻明確告訴所有人，黨內可以競爭，但不能失序；可以討論程序，但不能再空轉。

盧秀燕不是下場選邊，而是把戰場推向必須結束的方向。她要的不是誰贏，而是讓國民黨台中市長之爭，盡快從「不確定」回到「可預期」。

接下來，真正的選擇權，仍在江啟臣與楊瓊瓔手上；而盧秀燕，則已完成她作為地方領頭羊最關鍵的一步，替戰局按下倒數鍵。