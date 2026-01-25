快訊

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
名嘴王瑞德（右）今在替何欣純站台時喊出台中市「敬老愛心卡」應放寬為每年兩萬點，何欣純（左）說會評估。記者黃寅／攝影
名嘴王瑞德（右）今在替何欣純站台時喊出台中市「敬老愛心卡」應放寬為每年兩萬點，何欣純（左）說會評估。記者黃寅／攝影

放寬台中市「敬老愛心卡」的使用成為民進黨台中市長參選人何欣純的訴求重點，名嘴王瑞德今在替她站台時喊出應放寬為每年兩萬點，且用不完的隔年還可以繼續使用。對此，何欣純說，愛心卡細節有很多限制，她願意調整放寬，但對於是否是每年兩萬點，她表示那是王的好意，她會評估。至於訴求很久的普發現金，她仍表示，只要台中市的財政有盈餘都願意發，但未提出具體要發的金額。

2026九合一選舉

何欣純下午與市議員陳俞融共同在北區賴村育德福德祠舉辦「欣欣向融—傾聽市民心聲」座談會，台中市議員陳淑華、信賴台灣之友會總會理事長劉國隆，民進黨台中黨部主委許木桂、前市議員范淞育、前環保局長張皇珍和多位地方人士到場，前市長張溫鷹也在台下招呼民眾，現場擠滿人群。

王瑞德說，台中市65歲以上的老人占全體市民16%，現在的敬老愛心卡如果沒有用完就「再見沒有了」但沒有這種事，每年應該給兩萬點，可以隨便用，用不完的也應該可以延續到明年繼續用。他的建議台下一遍叫好聲。

何欣純說，現在的敬老愛心卡每月有1千點，看起來好像是市政府照顧長者，但裡面有很多的限制，而這些的細節都應該一一的逐項檢討和放寬，如何放寬應該聽長者的意見，看看怎樣才好用，落實敬老愛心卡的美意。

何欣純說，好的政策她會持續，例如持續推動老人健保補助，另也要讓敬老愛心卡更好用更便利，擴大使用範圍與補助額度，真正造福銀髮族群。第三，在市府財政許可、並獲市議會支持下推動普發現金分紅政策，讓台中市民共享城市發展成果。

她說，台中市財政充裕，今年度總預算規模高達2382億元，創下歷史新高，中央挹注更是史上最多。在財政如此充裕的情況下，台中購物節年年辦，預算隨意浪費，數字成效都隨盧市府說，但有幾位市民真正抽到豪宅？預算應該是要用在實際的地方，如果好好的精打細算，普發現金給市民沒有問題。

民進黨台中市長參選人何欣純何欣純下午與市議員陳俞融共同在北區賴村育德福德祠舉辦「欣欣向融—傾聽市民心聲」座談會，記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純何欣純下午與市議員陳俞融共同在北區賴村育德福德祠舉辦「欣欣向融—傾聽市民心聲」座談會，記者黃寅／攝影

