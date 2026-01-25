快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

影／黃國昌現身台南送發財金 民眾熱情排隊合影、警全程緊盯

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，並索取簽名。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，並索取簽名。記者袁志豪／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，原定3時10分至45分的行程，因民眾熱烈參與，並希望能索取簽名，活動延長至4時才結束；面對民眾表示，支持他在立法院的質詢，也支持他出來參選，黃國昌說謝謝大家，預祝大家新年快樂。

2026九合一選舉

黃國昌下午的行程並未安排媒體聯訪，黃一現身，簡單致詞後就開始發放500份發財金，並一一與民眾合影；現場出現排隊人潮，還有阿嬤上前緊緊握住黃的手，原本黃國昌預計發完發財金，再走進國華街商圈向民眾致意，因索取發財金與簽名民眾眾多，行程延宕，未再走入商圈。

今天活動舉辦在海安路、神農街口，附近逛街人潮眾多，許多民眾看到黃國昌出現，紛紛走過來觀望；台灣民眾黨台南各區主任均到場陪同黃國昌與民眾合影，預計將參選永康區市議員的林乃立、東區市議員的陳進男也全程參與，轄區第二警分局派員全程緊盯，避免有意外事件發生。

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，阿嬤也索取簽名。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，阿嬤也索取簽名。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，並索取簽名。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與，並索取簽名。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，民眾熱烈參與。記者袁志豪／攝影

黃國昌 發財金 台灣民眾黨

延伸閱讀

黃國昌為民眾黨台南「防災守護隊」揭牌 紅布未拉下他小露一手

影／黃國昌評「讓人失望」 賴瑞隆回擊：19會期獲優秀立委肯定

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

影／北捷行動電源禁令反覆 柯文哲：經濟部應提升產品安全性

相關新聞

藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

國民黨新北市長人選還未定，地方黨部規畫月底前安排有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然見面會談，傳出今天李四川...

國民黨台中市長參選人難產？盧秀燕：2次協調不成就快辦初選

面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時...

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

2026高雄市長藍綠參戰選將出爐，民眾黨尚未推人選，黨主席黃國昌坦言不排除跟柯志恩談合作，且要坐下來好好談「藍白合」。柯...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

影／黃國昌現身台南送發財金 民眾熱情排隊合影、警全程緊盯

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，原定3時10分至45分的行程，因民眾熱烈參與，並希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。