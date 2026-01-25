影／黃國昌現身台南送發財金 民眾熱情排隊合影、警全程緊盯
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，原定3時10分至45分的行程，因民眾熱烈參與，並希望能索取簽名，活動延長至4時才結束；面對民眾表示，支持他在立法院的質詢，也支持他出來參選，黃國昌說謝謝大家，預祝大家新年快樂。
黃國昌下午的行程並未安排媒體聯訪，黃一現身，簡單致詞後就開始發放500份發財金，並一一與民眾合影；現場出現排隊人潮，還有阿嬤上前緊緊握住黃的手，原本黃國昌預計發完發財金，再走進國華街商圈向民眾致意，因索取發財金與簽名民眾眾多，行程延宕，未再走入商圈。
今天活動舉辦在海安路、神農街口，附近逛街人潮眾多，許多民眾看到黃國昌出現，紛紛走過來觀望；台灣民眾黨台南各區主任均到場陪同黃國昌與民眾合影，預計將參選永康區市議員的林乃立、東區市議員的陳進男也全程參與，轄區第二警分局派員全程緊盯，避免有意外事件發生。
