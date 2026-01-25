快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳綠營將她視為出戰竹縣「B計畫」 范雲：從未考慮選舉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

2026年新竹縣長選戰，傳民進黨鎖定的竹北市長鄭朝方意願不高，因此民進黨改鎖定民進黨不分區立委范雲出戰竹縣。對此，范雲指出，鄭朝方是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選，她主要花心思處理竹縣教育教育議題，從來沒有考慮過選舉，將專注服務。

2026九合一選舉

今年新竹縣長選戰，藍綠都各自有難題，國民黨遇上分裂危機，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩都想爭取出線；民進黨方面，雖然地方多期待鄭朝方轉戰縣長，就連身兼黨主席的賴清德總統都曾出面勸說，傳出鄭朝方意願不高，身兼縣黨部的鄭已鎖定認養新竹縣為責任區的范雲當作備案。

對此，范雲指出，她去新竹縣服務這一年多，感受到竹縣比起她服務過的大安區和花蓮縣更為艱困許多。鄭朝方在竹北市長3年多來政績亮眼、得到不分黨派選民ㄧ致的肯定，是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選。

對於傳出綠營改鎖定她出戰竹縣，范雲說，她這一年多主要花心思處理新竹縣各種教育議題，從來沒有考慮過選舉，專注服務。

鄭朝方 民進黨 新竹 范雲

延伸閱讀

衛福部改組 范雲偕婦團呼籲：提升婦女業務人力、預算最佳時機

影／立法院今審查衛福部改組案 婦團呼籲：提升婦女業務重要時機

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進

相關新聞

藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

國民黨新北市長人選還未定，地方黨部規畫月底前安排有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然見面會談，傳出今天李四川...

國民黨台中市長參選人難產？盧秀燕：2次協調不成就快辦初選

面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時...

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

2026高雄市長藍綠參戰選將出爐，民眾黨尚未推人選，黨主席黃國昌坦言不排除跟柯志恩談合作，且要坐下來好好談「藍白合」。柯...

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

民進黨台南市長初選結果，立委陳亭妃對上林俊憲，由陳勝出代表民進黨選台南市長，不過北市港湖議員擬參選人陳冠安問，民進黨初選...

綠北市長人選難產 王世堅：我不會被諮詢也不願被諮商

民進黨台北市長人選難產，民進黨立委王世堅今到土城參加議員參選人吳昇翰造勢大會前受訪表示，自己完全沒有參選台北市長的意願，...

影／黃國昌現身台南送發財金 民眾熱情排隊合影、警全程緊盯

台灣民眾黨主席黃國昌今天下午3時到台南市中西區海安路發放春聯及發財金，原定3時10分至45分的行程，因民眾熱烈參與，並希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。