藍營新北市長選舉「劉李會」何時登場？ 劉和然說話了

國民黨新北市長人選還未定，地方黨部規畫月底前安排有意參選的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然見面會談，傳出今天李四川回國，劉李會即將登場。劉和然今天表示，據報導李四川副市長今天返國，大家自然也會關心後續的發展進度「我目前等候黨部的聯絡與安排」。

劉和然說，他的態度一直很明確，一切都以國民黨能在新北勝選為最重要的目標，新北市長人選的相關協調，由新北市黨部規畫，包括相關人選見面，也都是由市黨部統一安排，目前知道是希望在1月底前安排。

劉和然說，至於後續要採取何種方式，他沒有預設任何立場；最重要的是過程讓大家信服、結果能夠團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。