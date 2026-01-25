聽新聞
國民黨訂2月6日再協調台中市長人選 江啟臣：能不能快一點
面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，參選人之一的立法院副院長江啟臣中午說，上周五黨中央的確有跟他提到2月6號第二次協調，但他說「能不能快一點，一定要到2月6號嗎？」早一點我們也有時間啊，那就看黨樣的決定吧。
台中市長盧秀燕今天也以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時間會太過匆忙，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。
江啟臣說，協調日期不是他可以決定，要看黨中央。上周五黨中央的確有跟他提到2月6號，但他說能不能快一點，一定要到2月6號嗎？早一點也有時間啊，那就看黨怎樣的決定吧。
盧秀燕中午參加台中市補習教育暨品保協會會員大會活動後，面對記者訪問時做以上表示，江啟臣隨後也出席了該活動，受訪時提到2月6號第二次協調一事。目前尚未獲得楊瓊瓔方面看法。
