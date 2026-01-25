國民黨台中市長參選人難產 黨內估1月底決定有難度

快訊

中央社／ 台北25日電

國民黨備戰年底地方選戰，台中市長參選人尚未定案，台中市長盧秀燕日前喊話盼黨內1月底前能有決定；黨內人士今天說，由於立法院會期將至，許多法案要清倉，表態參選的立委江啟臣楊瓊瓔恐無法抽身進行第2次協調，要在1月底前決定人選恐有難度。

民主進步黨已確定由立法委員何欣純參選台中市長，國民黨方面，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔表態爭取黨內提名；盧秀燕日前表示，距離11月28日投票僅剩約10個月、時間很緊迫，她希望黨內1月底前能有決定。

國民黨16日舉行台中市長提名協調會，但無結果。江啟臣當時表示，比較遺憾還是沒有共識，建議黨中央在1月底以前確定人選。楊瓊瓔說明，在初選機制上仍未達成共識，盼進行第2次協調。

黨內人士今天表示，黨中央積極協調台中市長人選，但由於立法院會期將至，預計本週將會開始清倉法案，江啟臣、楊瓊瓔勢必都要在立法院工作，要討論出雙方可以出席的協調時間會有難度；也因此，恐怕無法在1月底前決定人選，或是討論出決定人選的方式。

針對選出台中市長的相關遊戲規則，江啟臣曾表示充分尊重黨中央安排，楊瓊瓔強調堅持公平、公開、透明。據了解，楊瓊瓔陣營盼能在2月後再展開相關協調，但這也讓藍營地方產生不少焦慮情緒，擔心影響整合與團結；黨內人士則認為，若雙方協調最終未能有共識，就將進入初選程序，屆時人選恐會更晚產生。

除台中市外，國民黨首個要進行黨內初選的縣市為新竹縣，將由新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩角逐代表國民黨參選新竹縣長；藍營地方人士表示，陳見賢近日透過多場廣播、網路節目專訪增加曝光率，闡述理念、爭取支持；徐欣瑩近日是勤跑基層拉票，大打政績牌。地方評估應會在農曆年後進入初選程序，3月底前決定人選。

