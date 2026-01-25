國民黨台中市長參選人難產？盧秀燕：2次協調不成就快辦初選

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望下屆市長提名不要遲於2月19日，否則競選的時間會太過匆忙。圖／台中市政府提供
面對國民黨下屆台中市長參選人選尚未產生，台中市長盧秀燕今天以她8年前的經歷表示，希望提名不要遲於2月19日，否則競選的時間會太過匆忙，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。

藍營台中市姐弟之爭戰況激烈，首波協商月中破局，外傳國民黨中央黨部已詢問雙方2月第一周舉行二次協商，立法院副院長江啟臣今透露，確實有收到2月6日時間，不過具體時間尚待黨中央正式通知。

盧秀燕中午參加台中市補習教育暨品保協會會員大會活動後，面對記者訪問時做以上表示。她說，她8年前競選台中市長的時候，初選的宣布時間是2月19號，跟現在的時間差不多。國民黨現在有兩位非常優秀的同仁，先前她有透露內部的民調，表示他們兩位都領先民進黨的候選人很多，也揭曉幾家媒體的民調也是這個趨勢。

因為他們兩位都會贏，兩邊僵持不下，不過市長只有一位，所以初選應該盡快辦理，8年前她獲得提名獲得宣布的時間也是2月中，因此覺得今年也應該不要超過這個時間，否則競選的時間會太過匆忙。

盧秀燕說，雖然現在兩位都有贏，但是希望也能夠穩定領先，初選能夠趕快進行，既然兩邊僵持不讓，如果第2次協調不能成功的話，那就趕快舉行初選。

