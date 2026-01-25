民眾黨布局2026彰化議員選舉 和美、二林列提名名單

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣民眾黨中央日前公告「2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區」，彰化縣第三選區（和美區）與第八選區（二林區）列入提名名單。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
台灣民眾黨中央日前公告「2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區」，彰化縣第三選區（和美區）與第八選區（二林區）列入提名名單。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

台灣民眾黨中央日前公告「2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區」，彰化縣第三選區（和美區）與第八選區（二林區）列入提名名單。民眾黨彰化縣黨部表示，縣議員部分包含平地原住民選區，彰化至少將在5個選區提名人選，至於鄉鎮市長選舉，目前尚未有明確布局。

在既有布局方面，第一選區（彰化區）由現任縣議員吳韋達規劃爭取連任，第四選區（員林區）則由現任縣議員張雪如代表參選。由於第三選區與第八選區傳出已有新人有意投入，縣黨部同步開放領表登記。

民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭指出，此次公告的和美區與二林區，各選區將提名1名參選人。縣黨部受理登記至1月28日下午6時截止，登記者須繳交3000元登記費及10萬元保證金，並檢附戶籍謄本、學經歷證明及警察刑事紀錄證明書等文件；保證金將於選委會公告候選人名單後，依規定退還。

溫宗諭強調，縣市議員提名屬中央黨部職權，須送交中央選對會通過。若登記人數超過提名名額，將先由地方推薦小組進行評鑑與協調；若仍無共識，則依黨內機制，由中央黨部辦理民意調查，決定最終提名人選。

據了解，第三選區方面，23歲、文化大學政治系畢業的新人蘇智弦有意投入選戰，他在學期間即進入立委廖先翔辦公室服務，從基層協助、政策整理到民眾互動，累積實務經驗，預計會登記參選。

第八選區則傳出由二林鎮代表會主席許秀治之媳洪雅婷評估參選。洪雅婷原於北部就業，因照顧家庭與長輩返鄉發展，現為照顧整合治療師，長期投入長照與健康照護工作，同時也是木瓜青農，具地方基層與農業背景。

