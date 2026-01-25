民進黨誰選北市長 王世堅：鄭麗君是非常適合人選

快訊

中央社／ 新北25日電

民進黨台北市長提名人選至今未定，民進黨立委王世堅重申自己沒有意願參選，並表示就他的理解，行政院副院長鄭麗君不論學經歷或個人才德，都是非常適合的人選。

王世堅今天出席民進黨立委吳琪銘兒子吳昇翰參選議員初選前造勢大會，在接受媒體聯訪時再次強調，沒有意願爭取民進黨台北市長的參選提名。

他表示，「民進黨應該在首都的台北市讓最強的人出來才對」，民進黨人才濟濟，比他強、比他優秀的人太多了，並點名推薦鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤及前立委高嘉瑜等人，都是參選台北市長非常適合的人選。

王世堅表示，就他的理解，鄭麗君不論學經歷、個人的才德，「我都覺得他是非常適合的人選」。因為鄭麗君學養俱佳、才德兼備，過去歷任的工作也做得非常的好，都交出亮麗的成績單。

他表示，尤其是這次對美談判，鄭麗君那麼的投入工作，可以說是不眠不休跟美國談判折衝，看到鄭麗君的投入與用心，所以才會說鄭麗君是最適合的人選，但「必須由我們決策當局，他們去跟鄭麗君協商」。

