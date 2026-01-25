影／黃國昌評「讓人失望」 賴瑞隆回擊：19會期獲優秀立委肯定
民眾黨主席黃國昌今到高雄駁二特區，批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在國會表現讓人非常失望。賴瑞隆反擊，他在立法院連續19個會期被公督盟評鑑為優秀立委，相信高雄市民更關心高雄建設，如何讓高雄更好。
2026九合一選舉
黃國昌被問及2026高雄選舉，他表示，面對 2026高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過。
針對黃國昌批評，賴瑞隆回應，擔任立委期間、周間早上上台北開會、晚上趕回高雄 ，十年來為高雄爭取6千億元重大建設經費，同時間也獲公督盟連續19會期優秀立委，以及多次「口袋國會」的優良立委肯定，「我相信高雄市民更關心的是，讓高雄如何建設，讓高雄更好，這才是高雄市民最關心的事項」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言