影／黃國昌評「讓人失望」 賴瑞隆回擊：19會期獲優秀立委肯定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨黨主黃國昌批評賴瑞隆國會表現讓人失望，賴回擊，他已經連續19會期獲得公督盟評鑑為優秀立委。圖／賴瑞隆服務處提供
民眾黨黨主黃國昌批評賴瑞隆國會表現讓人失望，賴回擊，他已經連續19會期獲得公督盟評鑑為優秀立委。圖／賴瑞隆服務處提供

民眾黨主席黃國昌今到高雄駁二特區，批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在國會表現讓人非常失望。賴瑞隆反擊，他在立法院連續19個會期被公督盟評鑑為優秀立委，相信高雄市民更關心高雄建設，如何讓高雄更好。

黃國昌被問及2026高雄選舉，他表示，面對 2026高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過。

針對黃國昌批評，賴瑞隆回應，擔任立委期間、周間早上上台北開會、晚上趕回高雄 ，十年來為高雄爭取6千億元重大建設經費，同時間也獲公督盟連續19會期優秀立委，以及多次「口袋國會」的優良立委肯定，「我相信高雄市民更關心的是，讓高雄如何建設，讓高雄更好，這才是高雄市民最關心的事項」。

