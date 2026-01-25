影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

2026高雄市長藍綠參戰選將出爐，民眾黨尚未推人選，黨主席黃國昌坦言不排除跟柯志恩談合作，且要坐下來好好談「藍白合」。柯志恩表示，藍白一定要合，未來在地方選舉或整體大選，藍白已有合作默契及機制。

民進黨2026高雄市長提名立委賴瑞隆，國民黨提名立委柯志恩，民眾黨人選未定。今早民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌到高雄駁二參加青年論壇，針對2026高雄選舉，坦言不排除跟柯志恩談合作，

黃國昌說，有關選舉布局、城市治理，未來發展，台灣民眾黨都敞開心胸，張開雙臂，未來跟國民黨推出來的柯志恩，有必要坐下來好好談一談，針對整體選戰布局再好好討論。

同時間立委柯志恩出席大社三寶行銷活動，針對藍白合議題，柯表示，藍白一定是要合，國民黨黨中央跟民眾黨主席及相關單位已取得非常好的默契，也訂了一個機制，未來在地方選舉或整體大選，藍白一定有合作默契。

柯志恩說，她歡迎柯文哲主席及現任黃國昌主席參與青年論壇，也希望柯主席可以多到高雄走一走，好好來磋商一下2026選舉，如何讓高雄可以有更好成績。