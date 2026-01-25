快訊

藍營台中市長人選未定引基層焦慮 江啟臣、楊瓊瓔鎖定市場爭支持

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天上午到建國市場發放春聯。記者余采瀅／攝影
台中市長提名人選藍營遲未定案，引發基層憂心。立法院副院長江啟臣今早到建國市場發放春聯，立委楊瓊瓔則到第二市場懇託，兩人瞄準市場爭取支持。針對藍營人選未定，江啟臣說，怎麼處理要問黨中央；楊瓊瓔認為為了快而倉促定案，反而不利於選舉。

2026九合一選舉

國民黨台中市長提名陷入內戰，楊瓊瓔、江啟臣去年底宣布參選，2人從地方跑攤、市政行程到看板大戰互別苗頭，國民黨中央今年1月16日協調，江希望1月底前決定，楊期盼黨內初選，協調無果，也讓雙方陣營火氣日益上升。

江、楊持續勤跑基層，為第二次協調備足籌碼，江啟臣今天到建國市場發放春聯，攤商送上粽子與菜頭祝福。江啟臣說，不只今年，去年同一天也曾到建國市場發春聯，過年快到了，到市場跟攤商與市民祝福，發送春聯，希望大家在馬年馬到成功、馬上幸福。

楊瓊瓔今天到第二市場懇託，有支持者送上包子為楊加油。她說，市場可以聽到最基層、真實的聲音，聽到民眾加油打氣讓她相當感動。

至於藍營基層對提名進度焦慮的看法，江啟臣說，聽到基層很焦慮，怎麼處理還是要問黨中央。楊瓊瓔則說，她理解基層的心聲與時間壓力，不過她認為如果為了求快而倉促定案，卻留下不清楚的疑慮，反而不利於選舉，真正能讓基層安心的不只是快，而是公平、團結、沒有後遺症，國民黨一定要勝利。

江啟臣 楊瓊瓔 春聯

